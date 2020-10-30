https://ria.ru/20201030/oruzhie-1582250359.html

В Чечне пресекли канал незаконной торговли оружием

В Чечне пресекли канал незаконной торговли оружием

Силовики перекрыли в Чечне канал незаконной торговли оружием, задержан один человек, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T12:20

2020-10-30T12:20

2020-10-30T13:16

ирина волк

чеченская республика (чечня)

происшествия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Силовики перекрыли в Чечне канал незаконной торговли оружием, задержан один человек, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.По ее словам, ранее оперативники узнали о продаже трех пистолетов, переделанных кустарным способом под стрельбу боевыми патронами, и автомата Калашникова. В результате спецоперации подозреваемый был задержан с поличным в момент продажи трех пистолетов. Проведенная экспертиза подтвердила пригодность оружия для стрельбы боевыми патронами.В ходе досмотра автомобиля задержанного оперативниками обнаружено пенсионное удостоверение одного из силовых ведомств на его имя с признаками подделки.Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия. Подозреваемый арестован.

https://ria.ru/20200723/1574764312.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В Чечне перекрыли канал незаконного оборота оружия. Кадры МВД Силовики перекрыли в Чечне канал незаконной торговли оружием, задержан один человек. 2020-10-30T12:20 true PT1M15S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, чеченская республика (чечня), происшествия