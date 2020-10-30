https://ria.ru/20201030/oppozitsiya-1582322483.html

Патрушев заявил об увеличении финансирования оппозиции из-за рубежа

Патрушев заявил об увеличении финансирования оппозиции из-за рубежа

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что финансирование из-за рубежа прозападной несистемной оппозиции в России значительно увеличилось,... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T17:01

2020-10-30T17:01

2020-10-30T17:21

совет безопасности рф

николай патрушев

фсб

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156082/21/1560822159_0:0:2804:1577_1400x0_80_0_0_ad0646053bd4557e9f144367feff8b21.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что финансирование из-за рубежа прозападной несистемной оппозиции в России значительно увеличилось, это, по его словам, способствует вовлечению молодежи в протесты.Патрушев выступил в пятницу по видеосвязи на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в ЦФО."Лидеры прозападной несистемной оппозиции обладают ресурсом для массового вовлечения представителей молодого поколения в протестные выступления. Их возможности существенно повышаются в связи со значительным увеличением финансирования из-за рубежа российских НКО", - сказал Патрушев, его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза.Как заявил Патрушев, "особое внимание деструктивных политических сил либерального толка уделяется наиболее образованным и перспективным молодым людям, обучающимся в престижных вузах". Также "усиливается воздействие на подростков "крайне левых" и "крайне правых" экстремистских организаций и радикальных фанатских группировок", добавил секретарь Совбеза РФ.

https://ria.ru/20201030/fundamentalisty-1582321056.html

https://ria.ru/20201030/terakt-1582312489.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет безопасности рф, николай патрушев, фсб, в мире