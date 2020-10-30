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https://ria.ru/20201030/oppozitsiya-1582322483.html
Патрушев заявил об увеличении финансирования оппозиции из-за рубежа
Патрушев заявил об увеличении финансирования оппозиции из-за рубежа
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что финансирование из-за рубежа прозападной несистемной оппозиции в России значительно увеличилось,... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T17:01
2020-10-30T17:21
совет безопасности рф
николай патрушев
фсб
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что финансирование из-за рубежа прозападной несистемной оппозиции в России значительно увеличилось, это, по его словам, способствует вовлечению молодежи в протесты.Патрушев выступил в пятницу по видеосвязи на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в ЦФО."Лидеры прозападной несистемной оппозиции обладают ресурсом для массового вовлечения представителей молодого поколения в протестные выступления. Их возможности существенно повышаются в связи со значительным увеличением финансирования из-за рубежа российских НКО", - сказал Патрушев, его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза.Как заявил Патрушев, "особое внимание деструктивных политических сил либерального толка уделяется наиболее образованным и перспективным молодым людям, обучающимся в престижных вузах". Также "усиливается воздействие на подростков "крайне левых" и "крайне правых" экстремистских организаций и радикальных фанатских группировок", добавил секретарь Совбеза РФ.
https://ria.ru/20201030/fundamentalisty-1582321056.html
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совет безопасности рф, николай патрушев, фсб, в мире

Патрушев заявил об увеличении финансирования оппозиции из-за рубежа

17:01 30.10.2020 (обновлено: 17:21 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что финансирование из-за рубежа прозападной несистемной оппозиции в России значительно увеличилось, это, по его словам, способствует вовлечению молодежи в протесты.
Патрушев выступил в пятницу по видеосвязи на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в ЦФО.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
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"Лидеры прозападной несистемной оппозиции обладают ресурсом для массового вовлечения представителей молодого поколения в протестные выступления. Их возможности существенно повышаются в связи со значительным увеличением финансирования из-за рубежа российских НКО", - сказал Патрушев, его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза.
Как заявил Патрушев, "особое внимание деструктивных политических сил либерального толка уделяется наиболее образованным и перспективным молодым людям, обучающимся в престижных вузах". Также "усиливается воздействие на подростков "крайне левых" и "крайне правых" экстремистских организаций и радикальных фанатских группировок", добавил секретарь Совбеза РФ.
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