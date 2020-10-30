https://ria.ru/20201030/onlayn-kinoteatry-1582356129.html

Минцифры обсудит возможные меры господдержки онлайн-кинотеатров

Минцифры обсудит возможные меры господдержки онлайн-кинотеатров

Минцифры РФ обсуждает с операторами центров обработки данных (ЦОД) и онлайн-кинотеатрами возможные меры господдержки, сообщил журналистам глава министерства... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T18:58

2020-10-30T18:58

2020-10-30T18:58

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Минцифры РФ обсуждает с операторами центров обработки данных (ЦОД) и онлайн-кинотеатрами возможные меры господдержки, сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев."Мы сейчас поддержали IT-отрасль – в основном, разработчиков программных продуктов. Безусловно, у нас целая индустрия центров обработки данных, у нас есть аудиовизуальные сервисы, онлайн-кинотеатры – они пока не попали в рамку тех мер поддержки, которые предоставлены. Но мы с ними обсуждаем, чем государство может им дополнительно помочь", - сказал министр в кулуарах форума "Россия зовет!".Он отметил, что в ближайшие недели планируется представить второй пакет мер поддержки IT-отрасли.Первый пакет мер, предложенный в июне президентом РФ Владимиром Путиным, включает бессрочное снижение ставки налога на прибыль для компаний сферы информтехнологий до 3% с 20%, существенное сокращение нагрузки на фонд оплаты труда и снижение ставки страховых взносов бессрочно до 7,6% с 14%.Однако некоторые участники рынка обратили внимание, что прописанные критерии для получения льгот лишают поддержки большинство компаний. В сентябре Шадаев сообщил, что в середине-конце октября планируется представить второй пакет мер поддержки российской IT-отрасли.

https://ria.ru/20201030/podderzhka-1582324615.html

https://ria.ru/20201030/tsifrovizatsiya-1582313698.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), владимир путин, экономика