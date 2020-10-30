https://ria.ru/20201030/ogranicheniya-1582375612.html

Кулеба прокомментировал ограничения на въезд украинцев в Белоруссию

Кулеба прокомментировал ограничения на въезд украинцев в Белоруссию

Киев изучает "настоящие мотивы" ограничений Белоруссии на въезд лиц из Украины, после этого будет решать, как реагировать, заявил украинский министр иностранных РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T20:44

2020-10-30T20:44

2020-10-30T20:44

дмитрий кулеба

госпогранкомитет белоруссии

белоруссия

украина

в мире

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КИЕВ, 30 окт - РИА Новости. Киев изучает "настоящие мотивы" ограничений Белоруссии на въезд лиц из Украины, после этого будет решать, как реагировать, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что с четверга в связи с эпидемической обстановкой в сопредельных странах республика временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Под ограничения не попадают сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами. Также решение не распространяется на водителей транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок, членов поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения."Официально введение ограничения обосновывается необходимостью противодействия распространению коронавирусной инфекции. Формально повод легитимный. Но мы сейчас дополнительно изучаем настоящие мотивы этого решения. И уже после этого будем решать, как реагировать", - заявил Кулеба в эфире радио "Новое время" в пятницу.Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о важности усиления безопасности границы без превращения ее в железный занавес, а также упомянул о сложной эпидемиологической ситуации из-за коронавируса COVID-19.

https://ria.ru/20201005/belorussiya-1578211169.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий кулеба, госпогранкомитет белоруссии, белоруссия, украина, в мире