Кулеба прокомментировал ограничения на въезд украинцев в Белоруссию
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КИЕВ, 30 окт - РИА Новости. Киев изучает "настоящие мотивы" ограничений Белоруссии на въезд лиц из Украины, после этого будет решать, как реагировать, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что с четверга в связи с эпидемической обстановкой в сопредельных странах республика временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Под ограничения не попадают сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами. Также решение не распространяется на водителей транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок, членов поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.
"Официально введение ограничения обосновывается необходимостью противодействия распространению коронавирусной инфекции. Формально повод легитимный. Но мы сейчас дополнительно изучаем настоящие мотивы этого решения. И уже после этого будем решать, как реагировать", - заявил Кулеба в эфире радио "Новое время" в пятницу.
Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о важности усиления безопасности границы без превращения ее в железный занавес, а также упомянул о сложной эпидемиологической ситуации из-за коронавируса COVID-19.