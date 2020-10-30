https://ria.ru/20201030/obstrel-1582380182.html
Ереван обвинил Баку в обстреле Сюникской области
Ереван обвинил Баку в обстреле Сюникской области
Ереван обвинил азербайджанских военных в обстреле территории Сюникской области Армении. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T21:28
2020-10-30T21:28
2020-10-30T23:15
минобороны армении
азербайджан
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 30 окт — РИА Новости. Ереван обвинил азербайджанских военных в обстреле территории Сюникской области Армении. Так, представитель армянского Минобороны Арцрун Ованнисян, отвечая на брифинге на вопрос о достоверности публикаций об обстреле села Давид Бек в 300 километрах от Еревана, подтвердил, что на этом направлении шли боевые действия.По его словам Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь из артиллерийских орудий, "есть последствия". Информации об убитых и раненых пока нет, добавил Ованнисян.Он также констатировал, что боевые действия в зоне карабахского конфликта "немного утратили свою ожесточенность". Представитель ведомства пояснил, что противник в основном использует артиллерию и воздушные подразделения. Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в начале военных действий. Ереван заявил, что Баку активно поддерживает Турция. Стороны неоднократно при международном посредничестве пытались договориться о прекращении огня, но боевые действия продолжаются.
https://ria.ru/20201027/ssha-karabakh-1581640560.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минобороны армении, азербайджан, армения, в мире