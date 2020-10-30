https://ria.ru/20201030/nitstsa-1582248915.html

Настоятель собора РПЦ в Ницце призвал пересмотреть миграционную политику

Настоятель собора РПЦ в Ницце призвал пересмотреть миграционную политику

Евросоюз после нападения на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце должен серьезно пересмотреть политику миграции, а властям Франции необходимо принять эффективные... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T12:13

2020-10-30T12:13

2020-10-30T13:49

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НИЦЦА, 30 окт - РИА Новости. Евросоюз после нападения на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце должен серьезно пересмотреть политику миграции, а властям Франции необходимо принять эффективные меры, чтобы обезопасить не только верующих людей, но и всех, кто посещает более-менее крупные общественные мероприятия, считает настоятель главного православного храма в Ницце - Свято-Николаевского собора - протоиерей Андрей Елисеев.Он обратил внимание, что нападение в церкви Нотр-Дам - не первый теракт в Ницце. "Правительству нужно серьезно задуматься над тем, как страна будет жить дальше, потому что это касается не только верующих людей, уже не первый год в опасности находятся все - кто будет посещать рождественские ярмарки, праздники, все более-менее крупные общественные события, связанные с католическими или христианскими праздниками, находятся в опасности. Поэтому необходимо принять серьезные меры, чтобы обезопасить людей", - подчеркнул он в беседе с РИА Новости.На его взгляд, "очень серьезного пересмотра заслуживает политика ЕС в отношении миграции". "Весь этот кризис создан этой политикой, и когда миллионы беженцев и мигрантов из мусульманских стран приезжают в Европу, они не знают, чем им тут заниматься, у многих из нет никакого будущего, нет работы, они сидят дома в интернете и изучают Коран в интерпретации самых крайних имамов. Прежде чем приглашать такое огромное количество людей из исламских стран, нужно им предоставить нормальные условия для жизни и для работы, для культурного развития. Этого мы не видим", - считает Елисеев.Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.Кроме того, по мнению Елисеева, недостаточное внимание уделяется уже существующим радикальным исламским ячейкам на территории Франции. "Франция обеспечивает всем необходимым семьи исламистов-террористов, которые эвакуируются из горячих точек, это создает опасность конфликтов, общество сильно поляризируется", - отметил настоятель храма.Он считает, что нападение на прихожан католического храма Нотр-Дам в Ницце - это нападение на ценности Франции, которые заключаются в терпимости ко всем религиозным, культурным и философским проявлениям, в том числе к проявлениям, которые во Франции, например, называются "правом на кощунство". "Мне кажется, здесь явно отсутствует баланс веротерпимости и уважения друг к другу. Публикация карикатур на основателя мусульманской религии - это как раз проявление этого дисбаланса", - отметил священник.После нападения мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил, что все храмы в городе будут закрыты. По мнению Елисеева, это решение продиктовано заботой о безопасности прихожан. "И оно нами воспринимается совершенно лояльно, нормально, это решение временное. Мы должны понять, какие у государства будут идеи по обеспечению безопасности культовых зданий", - отметил он.Вместе с тем, он считает, что полностью создать атмосферу безопасности невозможно, у полиции нет столько сил и возможностей. "Но я думаю, что какие-то решения, хотя бы временные, будут найдены и предложены со стороны властей. Пока что могу отметить, что, к сожалению, на большие христианские праздники полицейская охрана не предоставляется пока в Ницце", - обратил внимание Елисеев.Священник не считает, что такие теракты вызовут усиление вражды. "Те, кто совершает такие теракты, не представляют все мусульманское сообщество. Здесь есть и чеченские, и тунисские, и марокканские общины самых разных направлений ислама, в целом они ведут себя достаточно миролюбиво. Думаю, что меры должны приниматься только в отношении отдельных радикальных общин и движений, которые толкают молодых людей на совершение тяжких преступлений", - подчеркнул он.В четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Антитеррористическая прокуратура открыла расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году.После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне. Прибывший в Ниццу президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой. Он отметил, что будут усилены меры защиты мест религиозного культа и школ и увеличено число французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.

https://ria.ru/20201029/france-terror-1582091507.html

https://ria.ru/20201030/terakt-frantsiya--1582252210.html

https://ria.ru/20201029/sderzhannost-1582176959.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, вооруженные нападения во франции, кристиан эстрози, эммануэль макрон, ницца, в мире