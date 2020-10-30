https://ria.ru/20201030/nasilie-1582254511.html
Пушкина заявила о недостаточном внимании к проблеме домашнего насилия
Пушкина заявила о недостаточном внимании к проблеме домашнего насилия
Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила РИА Новости, что "не многие главы озабочены проблемой домашнего... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T12:39
2020-10-30T12:39
2020-10-30T12:39
домашнее насилие
оксана пушкина
госдума рф
общество
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила РИА Новости, что "не многие главы озабочены проблемой домашнего насилия" и создания кризисных центров для женщин.Она добавила, что на реализацию федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" бюджет ежегодно выделяет значительные средства. "Но куда их направить, решают региональные власти. И если губернатор осознает масштаб проблемы домашнего насилия в своем регионе, он находит деньги на создание кризисных центров", - заметила депутат ГД.Также, по ее словам, в России есть "Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 годы", однако это, по ее мнению, "формальный документ". "Если бы жертвы домашнего насилия знали, что государство в специализированном кризисном центре окажет им психологическую и юридическую помощь, а в это время их дети будут спокойно ходить в соседнюю школу или детский сад, поверьте, ситуация бы поменялась кардинально", - пояснила Пушкина.Депутат ГД также выразила уверенность, что органы исполнительной власти смогут "системно бороться с домашним насилием, только когда этот вопрос будет урегулирован на законодательном уровне".
https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575344251.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домашнее насилие, оксана пушкина, госдума рф, общество
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости.
Зампредседателя комитета Госдумы
по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина
заявила РИА Новости, что "не многие главы озабочены проблемой домашнего насилия" и создания кризисных центров для женщин.
"Обращение в кризисный центр для жертвы – один из самых верных путей спасения. Однако, к сожалению, не многие главы регионов озабочены проблемой домашнего насилия", - отметила Пушкина.
Она добавила, что на реализацию федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" бюджет ежегодно выделяет значительные средства. "Но куда их направить, решают региональные власти. И если губернатор осознает масштаб проблемы домашнего насилия в своем регионе, он находит деньги на создание кризисных центров", - заметила депутат ГД.
Также, по ее словам, в России есть "Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 годы", однако это, по ее мнению, "формальный документ". "Если бы жертвы домашнего насилия знали, что государство в специализированном кризисном центре окажет им психологическую и юридическую помощь, а в это время их дети будут спокойно ходить в соседнюю школу или детский сад, поверьте, ситуация бы поменялась кардинально", - пояснила Пушкина.
Депутат ГД также выразила уверенность, что органы исполнительной власти смогут "системно бороться с домашним насилием, только когда этот вопрос будет урегулирован на законодательном уровне".