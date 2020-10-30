https://ria.ru/20201030/nasilie-1582254511.html

Пушкина заявила о недостаточном внимании к проблеме домашнего насилия

Пушкина заявила о недостаточном внимании к проблеме домашнего насилия

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила РИА Новости, что "не многие главы озабочены проблемой домашнего... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T12:39

2020-10-30T12:39

2020-10-30T12:39

домашнее насилие

оксана пушкина

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155213/51/1552135155_0:300:2665:1799_1400x0_80_0_0_d5333f1219a06828aa543c935461c5d7.jpg

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила РИА Новости, что "не многие главы озабочены проблемой домашнего насилия" и создания кризисных центров для женщин.Она добавила, что на реализацию федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" бюджет ежегодно выделяет значительные средства. "Но куда их направить, решают региональные власти. И если губернатор осознает масштаб проблемы домашнего насилия в своем регионе, он находит деньги на создание кризисных центров", - заметила депутат ГД.Также, по ее словам, в России есть "Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 годы", однако это, по ее мнению, "формальный документ". "Если бы жертвы домашнего насилия знали, что государство в специализированном кризисном центре окажет им психологическую и юридическую помощь, а в это время их дети будут спокойно ходить в соседнюю школу или детский сад, поверьте, ситуация бы поменялась кардинально", - пояснила Пушкина.Депутат ГД также выразила уверенность, что органы исполнительной власти смогут "системно бороться с домашним насилием, только когда этот вопрос будет урегулирован на законодательном уровне".

https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575344251.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

домашнее насилие, оксана пушкина, госдума рф, общество