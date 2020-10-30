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ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории под Красноярском
ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории под Красноярском
ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Емельяновском районе Красноярского края, сообщили в региональном главке ведомства. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T08:39
2020-10-30T10:26
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
красноярский край
емельяновский район
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 30 окт — РИА Новости. ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Емельяновском районе Красноярского края, сообщили в региональном главке ведомства.Оперативники изъяли три с половиной килограмма мефедрона, 350 литров прекурсоров, а также около восьми литров наркосодержащей жидкости. Участников подпольной организации задержали и арестовали.Возбуждено уголовное дело о производстве наркотиков в особо крупном размере.
https://ria.ru/20200812/1575677570.html
красноярский край
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), красноярский край, емельяновский район, происшествия

ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории под Красноярском

08:39 30.10.2020 (обновлено: 10:26 30.10.2020)
 
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ во время задержания преступной группы, специализирующейся на сбыте наркотических средств
Сотрудники ФСБ РФ во время задержания преступной группы, специализирующейся на сбыте наркотических средств - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / ФСБ РФ
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КРАСНОЯРСК, 30 окт — РИА Новости. ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Емельяновском районе Красноярского края, сообщили в региональном главке ведомства.
Оперативники изъяли три с половиной килограмма мефедрона, 350 литров прекурсоров, а также около восьми литров наркосодержащей жидкости.
Участников подпольной организации задержали и арестовали.
Возбуждено уголовное дело о производстве наркотиков в особо крупном размере.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Красноярский крайЕмельяновский районПроисшествия
 
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