https://ria.ru/20201030/narkolaboratoriya-1582211475.html
ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории под Красноярском
ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории под Красноярском
ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Емельяновском районе Красноярского края, сообщили в региональном главке ведомства. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T08:39
2020-10-30T08:39
2020-10-30T10:26
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
красноярский край
емельяновский район
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 30 окт — РИА Новости. ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Емельяновском районе Красноярского края, сообщили в региональном главке ведомства.Оперативники изъяли три с половиной килограмма мефедрона, 350 литров прекурсоров, а также около восьми литров наркосодержащей жидкости. Участников подпольной организации задержали и арестовали.Возбуждено уголовное дело о производстве наркотиков в особо крупном размере.
https://ria.ru/20200812/1575677570.html
красноярский край
емельяновский район
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), красноярский край, емельяновский район, происшествия