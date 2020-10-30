https://ria.ru/20201030/narkolaboratoriya-1582211475.html

ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории под Красноярском

ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории под Красноярском

ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Емельяновском районе Красноярского края, сообщили в региональном главке ведомства. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T08:39

2020-10-30T08:39

2020-10-30T10:26

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

красноярский край

емельяновский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581707040_0:0:1111:624_1400x0_80_0_0_3294309b23c7bd21db81cbd3a7d3c230.jpg

КРАСНОЯРСК, 30 окт — РИА Новости. ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Емельяновском районе Красноярского края, сообщили в региональном главке ведомства.Оперативники изъяли три с половиной килограмма мефедрона, 350 литров прекурсоров, а также около восьми литров наркосодержащей жидкости. Участников подпольной организации задержали и арестовали.Возбуждено уголовное дело о производстве наркотиков в особо крупном размере.

https://ria.ru/20200812/1575677570.html

красноярский край

емельяновский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), красноярский край, емельяновский район, происшествия