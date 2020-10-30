https://ria.ru/20201030/napadenie-1582237643.html

Медики оценили состояние полицейского после нападения в Татарстане

Медики оценили состояние полицейского после нападения в Татарстане

Состояние полицейского, получившего несколько ножевых ранений при нападении подростка в Кукморе, стабильное, сообщил РИА Новости представитель Минздрава... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T11:19

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2020-10-30T11:24

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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КАЗАНЬ, 30 окт - РИА Новости. Состояние полицейского, получившего несколько ножевых ранений при нападении подростка в Кукморе, стабильное, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Татарстана.Нападение произошло в ночь на пятницу: 16-летний юноша забросил на территорию отдела МВД по Кукморском району два "коктейля Молотова" и попытался убежать, но был настигнут полицейскими.При попытке задержания он несколько раз ударил одного из сотрудников ножом – в итоге полицейские вынуждены были применить оружие. Подросток погиб на месте.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, подросток при задержании кричал "Аллах Акбар, я вас всех убью!". Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и нападении на представителя власти.

https://ria.ru/20201030/napadenie-1582227590.html

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), происшествия