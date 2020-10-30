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Медики оценили состояние полицейского после нападения в Татарстане
Медики оценили состояние полицейского после нападения в Татарстане
Состояние полицейского, получившего несколько ножевых ранений при нападении подростка в Кукморе, стабильное, сообщил РИА Новости представитель Минздрава... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T11:19
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республика татарстан (татарстан)
происшествия
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КАЗАНЬ, 30 окт - РИА Новости. Состояние полицейского, получившего несколько ножевых ранений при нападении подростка в Кукморе, стабильное, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Татарстана.Нападение произошло в ночь на пятницу: 16-летний юноша забросил на территорию отдела МВД по Кукморском району два "коктейля Молотова" и попытался убежать, но был настигнут полицейскими.При попытке задержания он несколько раз ударил одного из сотрудников ножом – в итоге полицейские вынуждены были применить оружие. Подросток погиб на месте.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, подросток при задержании кричал "Аллах Акбар, я вас всех убью!". Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и нападении на представителя власти.
https://ria.ru/20201030/napadenie-1582227590.html
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республика татарстан (татарстан), происшествия

Медики оценили состояние полицейского после нападения в Татарстане

11:19 30.10.2020 (обновлено: 11:24 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашины скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
Машины скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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КАЗАНЬ, 30 окт - РИА Новости. Состояние полицейского, получившего несколько ножевых ранений при нападении подростка в Кукморе, стабильное, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Татарстана.
"Состояние пострадавшего сотрудника полиции стабильное, угрозы жизни нет", - сказал собеседник агентства.
Нападение произошло в ночь на пятницу: 16-летний юноша забросил на территорию отдела МВД по Кукморском району два "коктейля Молотова" и попытался убежать, но был настигнут полицейскими.
При попытке задержания он несколько раз ударил одного из сотрудников ножом – в итоге полицейские вынуждены были применить оружие. Подросток погиб на месте.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, подросток при задержании кричал "Аллах Акбар, я вас всех убью!". Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и нападении на представителя власти.
Здание ОМВД России по Кукморскому району Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
10:45
СК возбудил дело после нападения подростка на полицейских в Татарстане
 
Республика Татарстан (Татарстан)Происшествия
 
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