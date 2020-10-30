https://ria.ru/20201030/napadenie-1582222450.html

СМИ: во Франции задержали подозреваемого в причастности к атаке в Ницце

СМИ: во Франции задержали подозреваемого в причастности к атаке в Ницце

Во Франции задержали 47-летнего мужчину, который мог контактировать с совершившим нападение в Ницце, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T10:13

2020-10-30T10:13

2020-10-30T12:49

вооруженные нападения во франции

франция

ницца

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ПАРИЖ, 30 окт — РИА Новости. Во Франции задержали 47-летнего мужчину, который мог контактировать с совершившим нападение в Ницце, сообщил телеканал BFMTV.Накануне неизвестный набросился с ножом на людей в церкви Нотр-Дам. Три человека погибли, еще несколько получили ранения. СМИ писали, что две жертвы атаковавший обезглавил, при этом он повторял "Аллах акбар". Мэр Ниццы Кристиан Эстрози и президент Франции Эммануэль Макрон назвали произошедшее терактом.В четверг, когда мусульмане праздновали день рождения пророка Мухаммеда, произошли и другие инциденты, направленные против французов. В Авиньоне исламист с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили. В Джидде задержали саудовского подданного, который напал на охранника консульства Франции. Кроме того, мусульмане сорвали французский флаг со здания посольства в Никосии. Правительство Франции ввело план по противодействию терроризму.Кризис в отношениях между Парижем и исламским миром начался две недели назад, когда в коммуне Конфлан-Сент-Онорин обезглавили учителя Самюэля Пати, он демонстрировал на уроках карикатуры на пророка. Макрон объявил борьбу с экстремизмом во Франции. Озвученные им меры вызвали возмущение в Турции и некоторых других мусульманских странах.

франция

ницца

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Работа полиции на месте теракта в Ницце Ницца. Появились кадры того, как полиция врывается в Нотр-Дам 2020-10-30T10:13 true PT0M57S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные нападения во франции, франция, ницца, в мире