https://ria.ru/20201030/most-1582318497.html

Реконструкцию моста через Сок в Самарской области завершат раньше срока

Реконструкцию моста через Сок в Самарской области завершат раньше срока

Реконструкцию моста через реку Сок в Самарской области планируется завершить на год раньше срока, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T16:49

2020-10-30T16:49

2020-10-30T16:49

самарская область

общество

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САМАРА, 30 окт - РИА Новости. Реконструкцию моста через реку Сок в Самарской области планируется завершить на год раньше срока, сообщает пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, контракт на проведение работ по Сокском мосту был заключен в декабре 2019 года в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Работы проводятся в два этапа. На первом ведется строительство нового моста через реку Сок длиной 306,74 метров и подходов к нему длиной 2,04 километра. В рамках второго этапа специалисты ремонтируют существующий мост и проводят реконструкцию подъездных путей. Работы по обоим этапам ведутся параллельно. По окончании реконструкции транспортные потоки на выезд и въезд перераспределят между новым и старым мостом, что позволит организовать четыре полосы для движения. Благодаря этому снизится количество заторов на выезде с Красноглинского шоссе на региональную и федеральную сеть автодорог.Отмечается, что изначально завершение строительно-монтажных работ планировалось на октябрь 2022 года. В мае текущего года подрядчик отметил, что в случае выделения дополнительных средств сможет "перебросить" часть работ с 2021 на 2020 год, что позволит завершить реконструкцию раньше срока. Азаров поручил министру транспорта и автомобильных дорог Ивану Пивкину подготовить соответствующую заявку о выделении дополнительного финансирования из федерального бюджета. Заявка была одобрена, и правительство РФ выделило дополнительную сумму в размере 500 миллионов рублей на объект.

https://ria.ru/20201030/tretyakovka-1582155961.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201029/krazha-1582164027.html

самарская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарская область, общество