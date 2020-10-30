Реконструкцию моста через Сок в Самарской области завершат раньше срока
© Фото : пресс-служба правительства Самарской области Реконструкция моста через реку Сок в Самарской области
САМАРА, 30 окт - РИА Новости. Реконструкцию моста через реку Сок в Самарской области планируется завершить на год раньше срока, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Реконструкцию мостового перехода через реку Сок планируют завершить почти на год раньше срока. Это стало известно во время посещения объекта губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, контракт на проведение работ по Сокском мосту был заключен в декабре 2019 года в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Работы проводятся в два этапа. На первом ведется строительство нового моста через реку Сок длиной 306,74 метров и подходов к нему длиной 2,04 километра. В рамках второго этапа специалисты ремонтируют существующий мост и проводят реконструкцию подъездных путей. Работы по обоим этапам ведутся параллельно. По окончании реконструкции транспортные потоки на выезд и въезд перераспределят между новым и старым мостом, что позволит организовать четыре полосы для движения. Благодаря этому снизится количество заторов на выезде с Красноглинского шоссе на региональную и федеральную сеть автодорог.
Отмечается, что изначально завершение строительно-монтажных работ планировалось на октябрь 2022 года. В мае текущего года подрядчик отметил, что в случае выделения дополнительных средств сможет "перебросить" часть работ с 2021 на 2020 год, что позволит завершить реконструкцию раньше срока. Азаров поручил министру транспорта и автомобильных дорог Ивану Пивкину подготовить соответствующую заявку о выделении дополнительного финансирования из федерального бюджета. Заявка была одобрена, и правительство РФ выделило дополнительную сумму в размере 500 миллионов рублей на объект.
"Нам надо стремиться, и все возможности для этого есть, ввести мост в эксплуатацию в конце 2021 года, либо в январе-феврале 2022 года. Получится раньше – еще лучше", - цитирует Азарова пресс-служба.