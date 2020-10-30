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Отлитую в честь убийства Цезаря золотую монету продали на аукционе
Отлитую в честь убийства Цезаря золотую монету продали на аукционе
Золотая монета, отчеканенная Марком Юнием Брутом в честь убийства Гая Юлия Цезаря, была продана на аукционе в Великобритании за 2,7 миллиона фунтов стерлингов... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T03:56
2020-10-30T09:43
австрия
капитолий
британский музей
великобритания
рим
сша
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Золотая монета, отчеканенная Марком Юнием Брутом в честь убийства Гая Юлия Цезаря, была продана на аукционе в Великобритании за 2,7 миллиона фунтов стерлингов (3,5 миллиона долларов США), сообщает организатор торгов, нумизматическая компания Roma Numismatics.Монета отчеканена в 42 году до нашей эры, через два года после убийства Цезаря. На лицевой стороне золотой монеты изображен профиль Брута. Вокруг портрета Брута вычеканены фразы BRVT IMP (Brutus Imperator) и L PLAET CEST (Луций Плаэторий Цестиан – глава монетного двора в Древнем Риме). На обратной стороне видны два кинжала и древнеримская фетровая шапочка пилос, которая ассоциируется у римлян с богиней свободы Либертас. Этот головной убор в Риме также давали рабам, получившим свободу. Внизу отлита фраза EID MAR (Мартовские иды – 15 марта, день убийства Цезаря).Монета происходит из коллекции швейцарского археолога XIX века барона Густава Карла Фердинанда фон Бонштеттена, также занимавшего должность камергера императора Австрии Фердинанда I.Согласно сведениям представителей аукциона, в мире известно о 88 серебряных монетах EID MAR и трех золотых, две из которых на данный момент находятся в распоряжении Британского музея и Немецкого федерального банка.Убийство Гая Юлия Цезаря произошло 15 марта 44 года до нашей эры в результате заговора сенаторов во главе с Гаем Кассием Брутом и Марком Юнием Брутом. Мотивом убийства Цезаря было восстановление Римской республики. Заговорщики, занявшие после смерти Цезаря Капитолий, не снискали поддержки народа, так как народную симпатию получил Марк Антоний. Заговорщики потерпели окончательное поражение по итогам гражданской войны, разгоревшейся вскоре после смерти Цезаря.
https://ria.ru/20190225/1551335312.html
австрия
великобритания
рим
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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австрия, капитолий, британский музей, великобритания, рим, сша, в мире

Отлитую в честь убийства Цезаря золотую монету продали на аукционе

03:56 30.10.2020 (обновлено: 09:43 30.10.2020)
 
© Фото : Roma Numismatics LimitedЗолотая монета, отчеканенная Марком Юнием Брутом в честь убийства Гая Юлия Цезаря
Золотая монета, отчеканенная Марком Юнием Брутом в честь убийства Гая Юлия Цезаря - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото : Roma Numismatics Limited
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Золотая монета, отчеканенная Марком Юнием Брутом в честь убийства Гая Юлия Цезаря, была продана на аукционе в Великобритании за 2,7 миллиона фунтов стерлингов (3,5 миллиона долларов США), сообщает организатор торгов, нумизматическая компания Roma Numismatics.
Монета отчеканена в 42 году до нашей эры, через два года после убийства Цезаря. На лицевой стороне золотой монеты изображен профиль Брута. Вокруг портрета Брута вычеканены фразы BRVT IMP (Brutus Imperator) и L PLAET CEST (Луций Плаэторий Цестиан – глава монетного двора в Древнем Риме). На обратной стороне видны два кинжала и древнеримская фетровая шапочка пилос, которая ассоциируется у римлян с богиней свободы Либертас. Этот головной убор в Риме также давали рабам, получившим свободу. Внизу отлита фраза EID MAR (Мартовские иды – 15 марта, день убийства Цезаря).
Монета происходит из коллекции швейцарского археолога XIX века барона Густава Карла Фердинанда фон Бонштеттена, также занимавшего должность камергера императора Австрии Фердинанда I.
Согласно сведениям представителей аукциона, в мире известно о 88 серебряных монетах EID MAR и трех золотых, две из которых на данный момент находятся в распоряжении Британского музея и Немецкого федерального банка.
Убийство Гая Юлия Цезаря произошло 15 марта 44 года до нашей эры в результате заговора сенаторов во главе с Гаем Кассием Брутом и Марком Юнием Брутом. Мотивом убийства Цезаря было восстановление Римской республики. Заговорщики, занявшие после смерти Цезаря Капитолий, не снискали поддержки народа, так как народную симпатию получил Марк Антоний. Заговорщики потерпели окончательное поражение по итогам гражданской войны, разгоревшейся вскоре после смерти Цезаря.
Города мира. Рим - РИА Новости, 1920, 25.02.2019
25 февраля 2019, 23:02Туризм
В Риме место убийства Юлия Цезаря откроется для посетителей в 2021 году
 
АвстрияКапитолийБританский музейВеликобританияРимСШАВ мире
 
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