https://ria.ru/20201030/moldaviya-1582345062.html

Союзные депутаты примут участие в наблюдении за ходом выборов в Молдавии

Союзные депутаты примут участие в наблюдении за ходом выборов в Молдавии

Союзные парламентарии примут 1 ноября участие в наблюдении за ходом президентских выборов в Молдавии в составе миссии наблюдателей от СНГ, сообщает пресс-служба РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T18:33

2020-10-30T18:33

2020-10-30T18:33

парламентское собрание союза беларуси и россии

молдавия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Союзные парламентарии примут 1 ноября участие в наблюдении за ходом президентских выборов в Молдавии в составе миссии наблюдателей от СНГ, сообщает пресс-служба Парламентского Собрания.Союзную делегацию возглавит председатель Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту Артем Туров. В ее состав также вошли председатель Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий Николай Васильков и член Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Владимир Круглый.Парламентарии проведут краткосрочное наблюдение на избирательных участках города Кишинева за ходом выборов президента Республики Молдова. В рамках визита также планируются встречи с председателем ЦИК Республики Молдова, послами России и Белоруссии в этой стране.Как отметили в пресс-службе, представители Парламентского Собрания имеют значительный опыт работы в качестве международных наблюдателей за ходом выборов. Депутаты принимали участие в наблюдении за избирательными процессами в Абхазии, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане и других государствах.

https://radiosputnik.ria.ru/20201020/moldaviya-1580728747.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молдавия