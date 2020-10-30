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Союзные депутаты примут участие в наблюдении за ходом выборов в Молдавии
Союзные депутаты примут участие в наблюдении за ходом выборов в Молдавии
Союзные парламентарии примут 1 ноября участие в наблюдении за ходом президентских выборов в Молдавии в составе миссии наблюдателей от СНГ, сообщает пресс-служба РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T18:33
2020-10-30T18:33
парламентское собрание союза беларуси и россии
молдавия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Союзные парламентарии примут 1 ноября участие в наблюдении за ходом президентских выборов в Молдавии в составе миссии наблюдателей от СНГ, сообщает пресс-служба Парламентского Собрания.Союзную делегацию возглавит председатель Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту Артем Туров. В ее состав также вошли председатель Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий Николай Васильков и член Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Владимир Круглый.Парламентарии проведут краткосрочное наблюдение на избирательных участках города Кишинева за ходом выборов президента Республики Молдова. В рамках визита также планируются встречи с председателем ЦИК Республики Молдова, послами России и Белоруссии в этой стране.Как отметили в пресс-службе, представители Парламентского Собрания имеют значительный опыт работы в качестве международных наблюдателей за ходом выборов. Депутаты принимали участие в наблюдении за избирательными процессами в Абхазии, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане и других государствах.
https://radiosputnik.ria.ru/20201020/moldaviya-1580728747.html
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молдавия

Союзные депутаты примут участие в наблюдении за ходом выборов в Молдавии

18:33 30.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредвыборная агитация на улицах Кишинева
Предвыборная агитация на улицах Кишинева - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Союзные парламентарии примут 1 ноября участие в наблюдении за ходом президентских выборов в Молдавии в составе миссии наблюдателей от СНГ, сообщает пресс-служба Парламентского Собрания.
Союзную делегацию возглавит председатель Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту Артем Туров. В ее состав также вошли председатель Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий Николай Васильков и член Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Владимир Круглый.
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Парламентарии проведут краткосрочное наблюдение на избирательных участках города Кишинева за ходом выборов президента Республики Молдова. В рамках визита также планируются встречи с председателем ЦИК Республики Молдова, послами России и Белоруссии в этой стране.
Как отметили в пресс-службе, представители Парламентского Собрания имеют значительный опыт работы в качестве международных наблюдателей за ходом выборов. Депутаты принимали участие в наблюдении за избирательными процессами в Абхазии, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане и других государствах.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииМолдавия
 
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