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В Тольятти мать заподозрили в смерти двухмесячного младенца

В Тольятти мать заподозрили в смерти двухмесячного младенца

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двухмесячного ребенка в Тольятти, к смерти которого может быть причастна его мать, сообщает в пятницу СУСК... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T16:15

2020-10-30T16:15

2020-10-30T16:15

самарская область

тольятти

происшествия

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САМАРА, 30 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двухмесячного ребенка в Тольятти, к смерти которого может быть причастна его мать, сообщает в пятницу СУСК по Самарской области.По данным следствия, тело двухмесячного ребенка с травмой в области головы нашли в квартире 26 октября в Тольятти, к смерти может быть причастна его мать.По информации СУСК, мать ребенка задержана, решается вопрос о ее аресте.В прокуратуре региона РИА Новости сообщили, что также организована проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц органов полиции и опеки и попечительства, и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20200129/1564002072.html

самарская область

тольятти

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарская область, тольятти, происшествия