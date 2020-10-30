https://ria.ru/20201030/mladenets-1582309378.html
В Тольятти мать заподозрили в смерти двухмесячного младенца
В Тольятти мать заподозрили в смерти двухмесячного младенца
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двухмесячного ребенка в Тольятти, к смерти которого может быть причастна его мать, сообщает в пятницу СУСК... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T16:15
2020-10-30T16:15
2020-10-30T16:15
самарская область
тольятти
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg
САМАРА, 30 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двухмесячного ребенка в Тольятти, к смерти которого может быть причастна его мать, сообщает в пятницу СУСК по Самарской области.По данным следствия, тело двухмесячного ребенка с травмой в области головы нашли в квартире 26 октября в Тольятти, к смерти может быть причастна его мать.По информации СУСК, мать ребенка задержана, решается вопрос о ее аресте.В прокуратуре региона РИА Новости сообщили, что также организована проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц органов полиции и опеки и попечительства, и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20200129/1564002072.html
самарская область
тольятти
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f8a16ea9bc7fe0c84e5bf10cc456c6b8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, тольятти, происшествия