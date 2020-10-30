https://ria.ru/20201030/mks-1582376164.html

Командир МКС Рыжиков оценил состояние станции

Командир МКС Рыжиков оценил состояние станции

Командир МКС российский космонавт Сергей Рыжиков попросил не волноваться из-за утечки воздуха на МКС, по его словам, орбитальная станция находится в хорошем... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T20:51

2020-10-30T20:51

2020-10-31T00:07

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

наса

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ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Командир МКС российский космонавт Сергей Рыжиков попросил не волноваться из-за утечки воздуха на МКС, по его словам, орбитальная станция находится в хорошем состоянии."Станция находится в очень хорошем состоянии. Мы благодарны всем, кто конструировал ее, начиная с Королева, по сей день она работает прекрасно", — сказал российский космонавт на пресс-конференции с борта МКС, которую транслировало НАСА. Его попросили прокомментировать состояние станции и работы по ликвидации утечки воздуха, на что он ответил по-английски: "Мы потрудились над тем, чтобы найти ее (утечку. — Прим. ред.) , <...> не переживайте".На просьбу прокомментировать слова российского космонавта Геннадия Падалки о том, что ресурс модулей российского сегмента МКС исчерпан, Рыжиков заявил: "Думаю, что это личное мнение очень уважаемого космонавта"."Я думаю, что станция, особенно российский сегмент, находится в достаточно нормальном состоянии и возможно продолжение использования российского сегмента в качестве части МКС, он достаточно надежен и имеет хороший статус", — сказал командир МКС. Рыжиков подчеркнул, что как экипаж на орбите, так и специалисты на Земле поддерживают работу российской части станции.Экипаж также спросили, как он оценивают участившиеся поломки на орбите, в частности недавно на фоне устранения утечки в российском сегменте сообщалось о поломке туалета и выходе из строя системы фильтрации воздуха станции."Туалет ломается постоянно, и мы постоянно его чиним", — подтвердила со смехом астронавт НАСА Кэтлин Рубинс. По ее словам, поддержание станции в рабочем состоянии — часть постоянной работы экипажа. "У нас всегда есть возможность починить что-то, мы получаем удовольствие от этого, это правда здорово", — сказала астронавт НАСА.Также члены экипажа единогласно сказали, что хотели бы добавить на МКС места, выразив надежду, что это получится после установки на станции нового российского модуля.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной до четырех сантиметров. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем).В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.

https://ria.ru/20201020/treschina-1580657358.html

https://ria.ru/20201014/rekord-1579729882.html

https://ria.ru/20201030/mks-1582196036.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса