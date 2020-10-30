https://ria.ru/20201030/mks-1582196036.html

Экипаж МКС рассказал об особенности трещины в российском модуле

Экипаж МКС рассказал об особенности трещины в российском модуле

Экипаж Международной космической станции обнаружил, что трещина в российском модуле "Звезда", ставшая причиной утечки воздуха, имеет выпуклую форму, следует из... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T00:39

2020-10-30T00:39

2020-10-30T00:39

сергей кудь-сверчков

россия

кэтлин рубинс

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

наса

москва

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции обнаружил, что трещина в российском модуле "Звезда", ставшая причиной утечки воздуха, имеет выпуклую форму, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.Космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалисту подмосковного центра управления полетами, что обратил внимание на выпуклость трещины внутрь герметичного отсека.После измерения размеров выпуклости и трещины космонавты сфотографировали место утечки воздуха и снова временно заклеили ее каптоновой лентой.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили криволинейную трещину длиной до 4 сантиметров. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем).В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.

https://ria.ru/20201029/mks-1582157269.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, россия, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, москва