Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201030/mks-1582196036.html
Экипаж МКС рассказал об особенности трещины в российском модуле
Экипаж МКС рассказал об особенности трещины в российском модуле
Экипаж Международной космической станции обнаружил, что трещина в российском модуле "Звезда", ставшая причиной утечки воздуха, имеет выпуклую форму, следует из... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T00:39
2020-10-30T00:39
сергей кудь-сверчков
россия
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
наса
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576398458_0:72:1041:658_1400x0_80_0_0_7a26b21541a0f55372f5f5b4bf2f27ce.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции обнаружил, что трещина в российском модуле "Звезда", ставшая причиной утечки воздуха, имеет выпуклую форму, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.Космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалисту подмосковного центра управления полетами, что обратил внимание на выпуклость трещины внутрь герметичного отсека.После измерения размеров выпуклости и трещины космонавты сфотографировали место утечки воздуха и снова временно заклеили ее каптоновой лентой.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили криволинейную трещину длиной до 4 сантиметров. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем).В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.
https://ria.ru/20201029/mks-1582157269.html
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576398458_116:0:1041:694_1400x0_80_0_0_71505fd38b35da68ac1677e9eb07a3b8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей кудь-сверчков, россия, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, москва

Экипаж МКС рассказал об особенности трещины в российском модуле

00:39 30.10.2020
 
© NASAУраган "Женевьева" у тихоокеанского побережья Мексики снятый с борта МКС
Ураган Женевьева у тихоокеанского побережья Мексики снятый с борта МКС - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© NASA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции обнаружил, что трещина в российском модуле "Звезда", ставшая причиной утечки воздуха, имеет выпуклую форму, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
Космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалисту подмосковного центра управления полетами, что обратил внимание на выпуклость трещины внутрь герметичного отсека.
После измерения размеров выпуклости и трещины космонавты сфотографировали место утечки воздуха и снова временно заклеили ее каптоновой лентой.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.
Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили криволинейную трещину длиной до 4 сантиметров. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем).
В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.
Корабль Союз МС-12, пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
Вчера, 18:20РИА Наука
В "Роскосмосе" сравнили МКС с холодильником
 
Сергей Кудь-СверчковРоссияКэтлин РубинсСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСАМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Пашинян призвал назвать виновника нарушения перемирия в НКР
01:15Стало известно, что нашли у совершившего теракт в Ницце мужчины
01:10Мадуро заявил, что Facebook удалил его публикации о лекарстве от COVID-19
00:56Еврокомиссия выделит 220 миллионов евро для перевозки больных COVID-19
00:49Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле
00:45Глава Еврокомиссии рассказала, как страны ЕС получат вакцину от COVID-19
00:43В Карабахе рассказали, с чем связаны звуки взрывов в Степанакерте
00:39Экипаж МКС рассказал об особенности трещины в российском модуле
00:29ЛАГ призвала ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман
00:22В ресторанах России с пятницы запрещено курение кальянов и вейпов
00:11Главу Конституционного суда Украины проверяют на причастность к банде
00:07Президент Армении утвердил закон, регулирующий деятельность ополчения
00:00Мэр Вашингтона предупредила о возможных беспорядках в день выборов
23:46Адвоката экс-полицейского по делу Голунова лишили статуса на два года
23:29Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
23:21Совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса
23:10Россиянам рассказали о погоде в ноябре
23:02В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
22:45Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной промзоне
22:45Установлен основной источник распространения коронавируса
Лента новостейМолния