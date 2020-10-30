https://ria.ru/20201030/minirovanie-1582226368.html
Все московские больницы получили угрозы минирования
Все московские больницы получили угрозы минирования
Неизвестный сообщил о "минировании" всех лечебных учреждений Москвы, идут проверки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T10:38
2020-10-30T10:38
2020-10-30T10:45
москва
происшествия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Неизвестный сообщил о "минировании" всех лечебных учреждений Москвы, идут проверки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия