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https://ria.ru/20201030/mh17-1582351643.html
Подозреваемому по делу MH17 предлагали деньги за рассказ о катастрофе
Подозреваемому по делу MH17 предлагали деньги за рассказ о катастрофе
Один из подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине в 2014 году, россиянин Сергей Дубинский, заявил, что голландские журналисты предлагали... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T18:39
2020-10-30T18:39
россия
mh17. расследование
нидерланды
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Один из подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине в 2014 году, россиянин Сергей Дубинский, заявил, что голландские журналисты предлагали ему 50 тысяч евро за "правдивый рассказ" об авиакатастрофе."Меня уже достали после начала судебного процесса журналисты, и наши, и иностранные… Буквально через две недели после начала судебного процесса у меня звонок в домофон: "Здравствуйте (с акцентом), мы хотим взять у вас интервью", - сказал Дубинский в интервью платформе для независимых журналистов Bonanza Media.По его словам, журналисты представились государственным каналом Нидерландов.Россиянин сказал, что он отказался давать голландцам интервью."Они спросили: "Почему?". Я говорю: "Потому что у нас демократическая страна... хочу, даю интервью, не хочу - не даю". "Мы хотели предложить вам за правдивый рассказ о "Боинге" 50 тысяч евро". Я говорю: "Вы знаете, я более 30 лет прослужил в армии, у меня прекрасная пенсия, которая меня полностью устраивает", - рассказал Дубинский.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20201016/mh17-1580043862.html
https://ria.ru/20200717/1574517296.html
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россия, mh17. расследование, нидерланды, в мире

Подозреваемому по делу MH17 предлагали деньги за рассказ о катастрофе

18:39 30.10.2020
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкНа месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой областиКрушение малайзийского Boeing на Украине
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой областиКрушение малайзийского Boeing на Украине - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Один из подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине в 2014 году, россиянин Сергей Дубинский, заявил, что голландские журналисты предлагали ему 50 тысяч евро за "правдивый рассказ" об авиакатастрофе.
"Меня уже достали после начала судебного процесса журналисты, и наши, и иностранные… Буквально через две недели после начала судебного процесса у меня звонок в домофон: "Здравствуйте (с акцентом), мы хотим взять у вас интервью", - сказал Дубинский в интервью платформе для независимых журналистов Bonanza Media.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 00:36
МИД Нидерландов вызвал посла России из-за отказа от консультаций по MH17
По его словам, журналисты представились государственным каналом Нидерландов.
Россиянин сказал, что он отказался давать голландцам интервью.
"Они спросили: "Почему?". Я говорю: "Потому что у нас демократическая страна... хочу, даю интервью, не хочу - не даю". "Мы хотели предложить вам за правдивый рассказ о "Боинге" 50 тысяч евро". Я говорю: "Вы знаете, я более 30 лет прослужил в армии, у меня прекрасная пенсия, которая меня полностью устраивает", - рассказал Дубинский.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.07.2020
17 июля, 20:35
Против Киева начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.07.2020
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