https://ria.ru/20201030/mh17-1582346130.html

Подозреваемый по делу MH17 усомнился в существовании анонимных свидетелей

Подозреваемый по делу MH17 усомнился в существовании анонимных свидетелей

У суда в Нидерландах, который рассматривает дело о крушении малайзийского Boeing на Украине в 2014 году, нет никаких анонимных свидетелей, он пытается привлечь... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T18:24

2020-10-30T18:24

2020-10-30T19:03

mh17. расследование

гаага

нидерланды

украина

в мире

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. У суда в Нидерландах, который рассматривает дело о крушении малайзийского Boeing на Украине в 2014 году, нет никаких анонимных свидетелей, он пытается привлечь к делу несуществующих людей, заявил один из подозреваемых по делу, россиянин Сергей Дубинский.В конце апреля окружной суд Гааги постановил сохранять анонимный статус 12 из 13 свидетелей, проходящих по делу о крушении MH17, по одному свидетелю процедура не учла интересов обвиняемого, из-за чего запрос об анонимности был отклонен. Апелляцию на решение следственного судьи гарантировать статус анонимных свидетелей 13 лицам, которые давали показания, не раскрывая своих имен, подала защита россиянина Олега Пулатова - единственного из четырех подозреваемых, который представлен на суде по MH17 международной группой адвокатов."Я уверен на 90%, что это всего лишь таким способом следствие пытается в сговоре с той же прокуратурой просто добавить аргументов. На самом деле нет этих свидетелей. Мне этот суд напоминает Шарля Бодлера, "Плаванье": "О, странная игра с подвижною мишенью! Цель может быть везде, а может быть – нигде. Игра, где человек охотится за тенью, за призраком ладьи на призрачной воде". Вот этот суд ищет то, чего нет. Этот суд пытается добавить несуществующих свидетелей. Этот суд прикладывает к делу пленки со следами монтажа", - сказал Дубинский в интервью платформе для независимых журналистов Bonanza Media.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20200928/krushenie-1577876930.html

https://ria.ru/20200623/1573351478.html

https://ria.ru/20200423/1570487428.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

mh17. расследование, гаага, нидерланды, украина, в мире