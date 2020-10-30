https://ria.ru/20201030/mh17-1582321900.html

Подозреваемый по делу MH17 готов пройти полиграф в России

Подозреваемый по делу MH17 готов пройти полиграф в России

Один из подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине в 2014 году, россиянин Сергей Дубинский, заявил, что готов в России пройти проверку на... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T16:58

2020-10-30T16:58

2020-10-30T16:58

россия

mh17. расследование

нидерланды

украина

в мире

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Один из подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине в 2014 году, россиянин Сергей Дубинский, заявил, что готов в России пройти проверку на детекторе лжи в присутствии голландского представителя и ответить на вопросы, касающиеся авиакатастрофы."Хочу обратиться к представителям суда, к представителям прокуратуры Голландии: пожалуйста, я готов здесь, на территории Российской Федерации, под полиграфом в присутствии вашего официального представителя, в присутствии представителя СК России ответить на вопросы, которые касаются "Боинга", - сказал Дубинский в интервью платформе для независимых журналистов Bonanza Media.Россиянин отметил, что у него два условия: он должен заранее получить эти вопросы, и должна идти полная видеосъемка этого процесса."Я должен эти вопросы получить заранее и должен иметь право те вопросы, которые я посчитаю, что не имеют напрямую отношения к "Боингу", но затрагивают служебные секреты, либо другие моменты моей профессиональной деятельности, я имею право на них не ответить", - добавил Дубинский.Как заявляли в ССГ, Дубинский якобы руководил Главным разведывательным управлением (ГРУ) в самопровозглашенной ДНР, имел позывной "Хмурый".Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20201016/mh17-1580043862.html

https://ria.ru/20200928/krushenie-1577876930.html

https://ria.ru/20201015/niderlandy-1579929693.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, mh17. расследование, нидерланды, украина, в мире