Ростовскую больницу проверят после жалоб пациентов на нехватку медиков
17:28 30.10.2020 (обновлено: 18:51 30.10.2020)
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя "Ленэкспо" для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Росздравнадзор по Ростовской области проведет проверку в центральной больнице Константиновского района после видеообращения в соцсети, в котором пациентка инфекционного отделения рассказала о нехватке персонала и просила о помощи, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилось видеообращение, в котором женщина рассказывает, что у ее мужа коронавирус, а она с температурой лежит в инфекционном отделении больницы Константиновского района, при этом, по ее словам, ей никаких процедур не делали, потому что "некому нас колоть", женщина попросила о помощи.
"По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области проведет проверку МБУЗ ЦРБ Константиновского района в связи с видеообращением пациентки инфекционного отделения, рассказывающей о нехватке персонала и умоляющей о помощи", - сказал собеседник агентства.
Ранее Росздравнадзор начал проверку в горбольнице №20 Ростова-на-Дону, где, по сообщениям СМИ, 11 октября несколько пациентов задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти тогда опровергли эту информацию. СК завел уголовное дело.