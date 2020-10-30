https://ria.ru/20201030/medpersonal-1582329113.html

Ростовскую больницу проверят после жалоб пациентов на нехватку медиков

Ростовскую больницу проверят после жалоб пациентов на нехватку медиков

Росздравнадзор по Ростовской области проведет проверку в центральной больнице Константиновского района после видеообращения в соцсети, в котором пациентка... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T17:28

2020-10-30T17:28

2020-10-30T18:51

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ростов-на-дону

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Росздравнадзор по Ростовской области проведет проверку в центральной больнице Константиновского района после видеообращения в соцсети, в котором пациентка инфекционного отделения рассказала о нехватке персонала и просила о помощи, сообщил РИА Новости представитель ведомства.Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилось видеообращение, в котором женщина рассказывает, что у ее мужа коронавирус, а она с температурой лежит в инфекционном отделении больницы Константиновского района, при этом, по ее словам, ей никаких процедур не делали, потому что "некому нас колоть", женщина попросила о помощи.Ранее Росздравнадзор начал проверку в горбольнице №20 Ростова-на-Дону, где, по сообщениям СМИ, 11 октября несколько пациентов задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти тогда опровергли эту информацию. СК завел уголовное дело.

https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582342304.html

https://ria.ru/20201027/vrachi-1581737308.html

россия

ростов-на-дону

ростовская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), ростов-на-дону, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), ростовская область, происшествия