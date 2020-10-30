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Ростовскую больницу проверят после жалоб пациентов на нехватку медиков
Ростовскую больницу проверят после жалоб пациентов на нехватку медиков
Росздравнадзор по Ростовской области проведет проверку в центральной больнице Константиновского района после видеообращения в соцсети, в котором пациентка... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T17:28
2020-10-30T18:51
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ростов-на-дону
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Росздравнадзор по Ростовской области проведет проверку в центральной больнице Константиновского района после видеообращения в соцсети, в котором пациентка инфекционного отделения рассказала о нехватке персонала и просила о помощи, сообщил РИА Новости представитель ведомства.Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилось видеообращение, в котором женщина рассказывает, что у ее мужа коронавирус, а она с температурой лежит в инфекционном отделении больницы Константиновского района, при этом, по ее словам, ей никаких процедур не делали, потому что "некому нас колоть", женщина попросила о помощи.Ранее Росздравнадзор начал проверку в горбольнице №20 Ростова-на-Дону, где, по сообщениям СМИ, 11 октября несколько пациентов задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти тогда опровергли эту информацию. СК завел уголовное дело.
https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582342304.html
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ростов-на-дону, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), ростовская область, происшествия

Ростовскую больницу проверят после жалоб пациентов на нехватку медиков

17:28 30.10.2020 (обновлено: 18:51 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя "Ленэкспо" для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге
Автомобиль скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя Ленэкспо для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Росздравнадзор по Ростовской области проведет проверку в центральной больнице Константиновского района после видеообращения в соцсети, в котором пациентка инфекционного отделения рассказала о нехватке персонала и просила о помощи, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилось видеообращение, в котором женщина рассказывает, что у ее мужа коронавирус, а она с температурой лежит в инфекционном отделении больницы Константиновского района, при этом, по ее словам, ей никаких процедур не делали, потому что "некому нас колоть", женщина попросила о помощи.
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"По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области проведет проверку МБУЗ ЦРБ Константиновского района в связи с видеообращением пациентки инфекционного отделения, рассказывающей о нехватке персонала и умоляющей о помощи", - сказал собеседник агентства.

Ранее Росздравнадзор начал проверку в горбольнице №20 Ростова-на-Дону, где, по сообщениям СМИ, 11 октября несколько пациентов задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти тогда опровергли эту информацию. СК завел уголовное дело.
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