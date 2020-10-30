https://ria.ru/20201030/maski-1582177222.html

Не верю! Фейки о медицинских масках

Не верю! Фейки о медицинских масках

На фоне введения обязательного масочного режима возникают споры: правда ли, что, по данным ученых, заболевает больший процент тех, кто носит маски? Действительно ли в маске развиваются бактерии и собирается большое количество углекислого газа? А воздухом, который мы выдыхаем - нельзя дышать? Отделяем правду от фейков.

2020-10-30T12:00

2020-10-30T12:00

2020-10-30T12:00

не верю!

виталий зверев

подкаст

общество

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Не верю! Фейки о медицинских масках На фоне введения обязательного масочного режима возникают споры: правда ли, что, по данным ученых, заболевает больший процент тех, кто носит маски? Действительно ли в маске развиваются бактерии и собирается большое количество углекислого газа? А воздухом, который мы выдыхаем - нельзя дышать? Отделяем правду от фейков.

Какова доля правды в заявлениях о вреде масок? Когда маска совершенно не нужна, а когда без нее не обойтись? Выясняем вместе с заведующим кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии МГМУ имени И. М. Сеченова, академиком РАН Виталием Зверевым.01:03 “В Германии ученые сказали, что заболевает больший процент тех, кто носит маски” - правда ли это05:15 Фейк про “13-ти летнюю школьницу, которая умерла из-за того, что была вынуждена ехать в автобусе в маске”06:10 Правда ли , что на маске развиваются вирусы и бактерии07:45 “Под маской собирается просто лютое количество углекислого газа”: так ли это09:15 “Воздух, выдыхаемый из легких, вообще непригоден для повторного вдыхания” ?14:10 “Раздают бесплатные маски, пропитанные химикатом”: верить ли таким сообщениямСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, виталий зверев, подкаст, общество