В СПЧ назвали "адекватный" размер штрафа за отсутствие маски

"Каждая страна выбирает себе свои размеры штрафов. Есть страны, где уже до десятков тысяч долларов дошли штрафы. Конечно, если штраф будет 100 рублей, то никто не будет обращать внимания. Штраф должен быть не такой, чтобы подрывать семейный бюджет, но такой, чтобы все-таки было неприятно его платить. Размер тысячи рублей вполне кажется адекватным", — сказал Фадеев журналистам.