В СПЧ назвали "адекватный" размер штрафа за отсутствие маски
13:10 30.10.2020 (обновлено: 13:50 30.10.2020)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди в защитных масках на станции Московского метрополитена
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Штраф размером в тысячу рублей "вполне адекватный" за отсутствие медицинской маски в общественных местах, считает председатель совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
В среду в региональном Минтрансе сообщили, что за минувшую неделю в общественном транспорте Московской области выявили более 165 тысяч нарушений масочного режима. За несоблюдение требования граждане заплатят штраф в размере пять тысяч рублей.
"Каждая страна выбирает себе свои размеры штрафов. Есть страны, где уже до десятков тысяч долларов дошли штрафы. Конечно, если штраф будет 100 рублей, то никто не будет обращать внимания. Штраф должен быть не такой, чтобы подрывать семейный бюджет, но такой, чтобы все-таки было неприятно его платить. Размер тысячи рублей вполне кажется адекватным", — сказал Фадеев журналистам.