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Мантуров рассказал об уведомительном режиме маркировки лекарств
Мантуров рассказал об уведомительном режиме маркировки лекарств
Уведомительный режим системы маркировки лекарств в России, введенный после сообщений о сбоях, продлится максимум до конца года, сообщил журналистам министр... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T18:25
2020-10-30T18:25
здоровье - общество
денис мантуров
общество
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БАЛАШИХА (Московская область), 30 окт - РИА Новости. Уведомительный режим системы маркировки лекарств в России, введенный после сообщений о сбоях, продлится максимум до конца года, сообщил журналистам министр промышленности и торговли России Денис Мантуров."Я думаю, что максимум до конца года такой формат должен профункционировать для того, чтобы наладить до конца все звенья цепи прослеживаемости в системе маркировки", - отметил министр.Он добавил, что уведомительный режим системы маркировки препаратов позволяет обеспечивать ритмичность товаропроводящей цепочки, избежать затаренности складов.Аптеки и дистрибьюторы, по словам главы ведомства, ещё находятся в процессе налаживания работы с системой, однако производственный сегмент полностью готов к работе с системой маркировки. "При этом ЦРПТ (оператор системы маркировки - ред.), переводя на уведомительный порядок, в том числе, увеличил работу системы в 12 раз", - заметил Мантуров."Я думаю, что в ближайшее время мы увидим эти результаты на практике", - заключил министр.С 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств спецметками. В последнее время участники фармацевтического рынка сообщали о проблемах в работе системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). Мантуров 24 октября сообщил о временном переводе системы маркировки лекарств в России в уведомительный режим работы для аптек и дистрибьюторов. Он также отмечал, что никаких задержек для граждан при приобретении лекарств не будет.
https://ria.ru/20201030/markirovka-1582318369.html
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здоровье - общество, денис мантуров, общество

Мантуров рассказал об уведомительном режиме маркировки лекарств

18:25 30.10.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время визита на Калужский завод компании Bosco di Ciliegi
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время визита на Калужский завод компании Bosco di Ciliegi - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга
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БАЛАШИХА (Московская область), 30 окт - РИА Новости. Уведомительный режим системы маркировки лекарств в России, введенный после сообщений о сбоях, продлится максимум до конца года, сообщил журналистам министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
"Я думаю, что максимум до конца года такой формат должен профункционировать для того, чтобы наладить до конца все звенья цепи прослеживаемости в системе маркировки", - отметил министр.
Он добавил, что уведомительный режим системы маркировки препаратов позволяет обеспечивать ритмичность товаропроводящей цепочки, избежать затаренности складов.
Аптеки и дистрибьюторы, по словам главы ведомства, ещё находятся в процессе налаживания работы с системой, однако производственный сегмент полностью готов к работе с системой маркировки. "При этом ЦРПТ (оператор системы маркировки - ред.), переводя на уведомительный порядок, в том числе, увеличил работу системы в 12 раз", - заметил Мантуров.
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"Я думаю, что в ближайшее время мы увидим эти результаты на практике", - заключил министр.
С 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств спецметками. В последнее время участники фармацевтического рынка сообщали о проблемах в работе системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). Мантуров 24 октября сообщил о временном переводе системы маркировки лекарств в России в уведомительный режим работы для аптек и дистрибьюторов. Он также отмечал, что никаких задержек для граждан при приобретении лекарств не будет.
 
Здоровье - ОбществоДенис МантуровОбщество
 
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