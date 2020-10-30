https://ria.ru/20201030/markirovka-1582346430.html

Мантуров рассказал об уведомительном режиме маркировки лекарств

Мантуров рассказал об уведомительном режиме маркировки лекарств

Уведомительный режим системы маркировки лекарств в России, введенный после сообщений о сбоях, продлится максимум до конца года, сообщил журналистам министр... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T18:25

2020-10-30T18:25

2020-10-30T18:25

здоровье - общество

денис мантуров

общество

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БАЛАШИХА (Московская область), 30 окт - РИА Новости. Уведомительный режим системы маркировки лекарств в России, введенный после сообщений о сбоях, продлится максимум до конца года, сообщил журналистам министр промышленности и торговли России Денис Мантуров."Я думаю, что максимум до конца года такой формат должен профункционировать для того, чтобы наладить до конца все звенья цепи прослеживаемости в системе маркировки", - отметил министр.Он добавил, что уведомительный режим системы маркировки препаратов позволяет обеспечивать ритмичность товаропроводящей цепочки, избежать затаренности складов.Аптеки и дистрибьюторы, по словам главы ведомства, ещё находятся в процессе налаживания работы с системой, однако производственный сегмент полностью готов к работе с системой маркировки. "При этом ЦРПТ (оператор системы маркировки - ред.), переводя на уведомительный порядок, в том числе, увеличил работу системы в 12 раз", - заметил Мантуров."Я думаю, что в ближайшее время мы увидим эти результаты на практике", - заключил министр.С 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств спецметками. В последнее время участники фармацевтического рынка сообщали о проблемах в работе системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). Мантуров 24 октября сообщил о временном переводе системы маркировки лекарств в России в уведомительный режим работы для аптек и дистрибьюторов. Он также отмечал, что никаких задержек для граждан при приобретении лекарств не будет.

https://ria.ru/20201030/markirovka-1582318369.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, денис мантуров, общество