https://ria.ru/20201030/markirovka-1582318369.html

ЛДПР подготовила законопроект о приостановке маркировки лекарств

ЛДПР подготовила законопроект о приостановке маркировки лекарств

Фракция ЛДПР в Госдуме подготовила законопроект о приостановке маркировки лекарств на шесть месяцев, сообщил РИА Новости в пятницу один из авторов... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T16:49

2020-10-30T16:49

2020-10-30T16:49

ассоциация российских фармацевтических производителей (арфп)

ярослав нилов

лдпр

госдума рф

общество

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Фракция ЛДПР в Госдуме подготовила законопроект о приостановке маркировки лекарств на шесть месяцев, сообщил РИА Новости в пятницу один из авторов законодательной инициативы, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.С 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств спецметками. В последние дни участники фармацевтического рынка сообщали о проблемах в работе системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). Так, Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП) направляла обращение в правительство из-за сбоев в работе системы, допуская вероятность возникновения дефицита лекарств в аптеках.Он уточнил, что проектом предлагается ввести мораторий на шесть месяцев. "Если посчитают нужным продлить на год, давайте продлим на год. Для нас самое главное – обеспечить сейчас наличие лекарств в аптеках", - отметил депутат ГД. По его словам, "лекарства на складах есть, а на прилавках их нет … и аптеки еще штрафуют за отсутствие жизненно важных лекарств". Кроме того, фракция предложила "отменить все штрафы (аптек за отсутствие жизненно важных лекарств)", а также "найти и наказать тех, кто допустил всю эту вакханалию".Нилов пояснил, что принять решение нужно незамедлительно "либо на уровне правительства, либо законодательно". "Если будет понимание, что правительство это не в состоянии отрегулировать, значит будем вносить закон. Вопрос настолько стоит остро, то речь идет не о месяцах, а о днях", - пояснил парламентарий. Он уверил, что решение будет принято в начале следующей недели.

https://ria.ru/20201030/lekarstvo-1582234022.html

https://ria.ru/20201027/lekarstva-1581693096.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ассоциация российских фармацевтических производителей (арфп), ярослав нилов, лдпр, госдума рф, общество