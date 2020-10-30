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https://ria.ru/20201030/markirovka-1582318369.html
ЛДПР подготовила законопроект о приостановке маркировки лекарств
ЛДПР подготовила законопроект о приостановке маркировки лекарств
Фракция ЛДПР в Госдуме подготовила законопроект о приостановке маркировки лекарств на шесть месяцев, сообщил РИА Новости в пятницу один из авторов... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T16:49
2020-10-30T16:49
ассоциация российских фармацевтических производителей (арфп)
ярослав нилов
лдпр
госдума рф
общество
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Фракция ЛДПР в Госдуме подготовила законопроект о приостановке маркировки лекарств на шесть месяцев, сообщил РИА Новости в пятницу один из авторов законодательной инициативы, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.С 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств спецметками. В последние дни участники фармацевтического рынка сообщали о проблемах в работе системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). Так, Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП) направляла обращение в правительство из-за сбоев в работе системы, допуская вероятность возникновения дефицита лекарств в аптеках.Он уточнил, что проектом предлагается ввести мораторий на шесть месяцев. "Если посчитают нужным продлить на год, давайте продлим на год. Для нас самое главное – обеспечить сейчас наличие лекарств в аптеках", - отметил депутат ГД. По его словам, "лекарства на складах есть, а на прилавках их нет … и аптеки еще штрафуют за отсутствие жизненно важных лекарств". Кроме того, фракция предложила "отменить все штрафы (аптек за отсутствие жизненно важных лекарств)", а также "найти и наказать тех, кто допустил всю эту вакханалию".Нилов пояснил, что принять решение нужно незамедлительно "либо на уровне правительства, либо законодательно". "Если будет понимание, что правительство это не в состоянии отрегулировать, значит будем вносить закон. Вопрос настолько стоит остро, то речь идет не о месяцах, а о днях", - пояснил парламентарий. Он уверил, что решение будет принято в начале следующей недели.
https://ria.ru/20201030/lekarstvo-1582234022.html
https://ria.ru/20201027/lekarstva-1581693096.html
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ассоциация российских фармацевтических производителей (арфп), ярослав нилов, лдпр, госдума рф, общество

ЛДПР подготовила законопроект о приостановке маркировки лекарств

16:49 30.10.2020
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийПродажа лекарств в аптеке
Продажа лекарств в аптеке - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Фракция ЛДПР в Госдуме подготовила законопроект о приостановке маркировки лекарств на шесть месяцев, сообщил РИА Новости в пятницу один из авторов законодательной инициативы, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
С 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств спецметками. В последние дни участники фармацевтического рынка сообщали о проблемах в работе системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). Так, Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП) направляла обращение в правительство из-за сбоев в работе системы, допуская вероятность возникновения дефицита лекарств в аптеках.
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"Учитывая то, что все фракции разделяют озабоченность проблемой и требуют принятия срочных мер, мы предложили это сделать на фракционную инициативу и принять на ближайшем пленарном заседании (законопроект) в трех чтениях, для того, чтобы наложить мораторий, чтобы весь беспредел, который творится, остановился", - сказал Нилов.
Он уточнил, что проектом предлагается ввести мораторий на шесть месяцев. "Если посчитают нужным продлить на год, давайте продлим на год. Для нас самое главное – обеспечить сейчас наличие лекарств в аптеках", - отметил депутат ГД. По его словам, "лекарства на складах есть, а на прилавках их нет … и аптеки еще штрафуют за отсутствие жизненно важных лекарств". Кроме того, фракция предложила "отменить все штрафы (аптек за отсутствие жизненно важных лекарств)", а также "найти и наказать тех, кто допустил всю эту вакханалию".
Нилов пояснил, что принять решение нужно незамедлительно "либо на уровне правительства, либо законодательно". "Если будет понимание, что правительство это не в состоянии отрегулировать, значит будем вносить закон. Вопрос настолько стоит остро, то речь идет не о месяцах, а о днях", - пояснил парламентарий. Он уверил, что решение будет принято в начале следующей недели.
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Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП)Ярослав НиловЛДПРГосдума РФОбщество
 
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