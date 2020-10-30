https://ria.ru/20201030/malchik-1582332527.html

Кузнецова рассказала о состоянии жившего в лесной хижине мальчика

Кузнецова рассказала о состоянии жившего в лесной хижине мальчика

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова навестила в больнице мальчика, который жил в хижине в подмосковном лесу, анализы ребёнка в порядке и... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T17:39

2020-10-30T17:39

2020-10-30T17:39

анна кузнецова

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова навестила в больнице мальчика, который жил в хижине в подмосковном лесу, анализы ребёнка в порядке и очевидно, что взрослые заботились о нем по мере возможностей.Ранее в СМИ появилась информация, что маленький мальчик живет с бездомными в подмосковном лесу в самодельной хижине. По словам местных жителей, ребёнок регулярно приходит из леса на детскую площадку, чтобы поиграть со сверстниками. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что мальчик отправлен в одну из больниц Подмосковья, следов побоев у него не обнаружено. По данному факту подмосковной прокуратурой была организована проверка.Омбудсмен уточнила, что пока сложно говорить о правовых основаниях, на которых отец мальчика может навестить его, однако, по ее словам, видно, что это родной человек для ребёнка, который сейчас ему очень нужен.

https://radiosputnik.ria.ru/20201030/rebenok-1582260243.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кузнецова, московская область (подмосковье), общество