Кузнецова рассказала о состоянии жившего в лесной хижине мальчика
© Фото : Е. ПрокофьеваУполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© Фото : Е. Прокофьева
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова навестила в больнице мальчика, который жил в хижине в подмосковном лесу, анализы ребёнка в порядке и очевидно, что взрослые заботились о нем по мере возможностей.
Ранее в СМИ появилась информация, что маленький мальчик живет с бездомными в подмосковном лесу в самодельной хижине. По словам местных жителей, ребёнок регулярно приходит из леса на детскую площадку, чтобы поиграть со сверстниками. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что мальчик отправлен в одну из больниц Подмосковья, следов побоев у него не обнаружено. По данному факту подмосковной прокуратурой была организована проверка.
"Ему грустно, обстановка непривычная. Говорит о том, что ему хочется сбегать в лес, сбегать домой, как он говорит. Но мы с ним говорили о том, что зимой в лесу будет холодно. Анализы все хорошие, ребёнок здоровый. Видно, что о нем заботились. В меру сил, но забота о ребёнке была",- сказала Кузнецова журналистам
Омбудсмен уточнила, что пока сложно говорить о правовых основаниях, на которых отец мальчика может навестить его, однако, по ее словам, видно, что это родной человек для ребёнка, который сейчас ему очень нужен.