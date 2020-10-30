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Кузнецова рассказала о состоянии жившего в лесной хижине мальчика
Кузнецова рассказала о состоянии жившего в лесной хижине мальчика
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова навестила в больнице мальчика, который жил в хижине в подмосковном лесу, анализы ребёнка в порядке и... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T17:39
2020-10-30T17:39
анна кузнецова
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова навестила в больнице мальчика, который жил в хижине в подмосковном лесу, анализы ребёнка в порядке и очевидно, что взрослые заботились о нем по мере возможностей.Ранее в СМИ появилась информация, что маленький мальчик живет с бездомными в подмосковном лесу в самодельной хижине. По словам местных жителей, ребёнок регулярно приходит из леса на детскую площадку, чтобы поиграть со сверстниками. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что мальчик отправлен в одну из больниц Подмосковья, следов побоев у него не обнаружено. По данному факту подмосковной прокуратурой была организована проверка.Омбудсмен уточнила, что пока сложно говорить о правовых основаниях, на которых отец мальчика может навестить его, однако, по ее словам, видно, что это родной человек для ребёнка, который сейчас ему очень нужен.
https://radiosputnik.ria.ru/20201030/rebenok-1582260243.html
московская область (подмосковье)
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анна кузнецова, московская область (подмосковье), общество

Кузнецова рассказала о состоянии жившего в лесной хижине мальчика

17:39 30.10.2020
 
© Фото : Е. ПрокофьеваУполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото : Е. Прокофьева
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова навестила в больнице мальчика, который жил в хижине в подмосковном лесу, анализы ребёнка в порядке и очевидно, что взрослые заботились о нем по мере возможностей.
Ранее в СМИ появилась информация, что маленький мальчик живет с бездомными в подмосковном лесу в самодельной хижине. По словам местных жителей, ребёнок регулярно приходит из леса на детскую площадку, чтобы поиграть со сверстниками. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что мальчик отправлен в одну из больниц Подмосковья, следов побоев у него не обнаружено. По данному факту подмосковной прокуратурой была организована проверка.
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Жил в хижине. СК проверяет информацию о ребенке в лесу Балашихи
"Ему грустно, обстановка непривычная. Говорит о том, что ему хочется сбегать в лес, сбегать домой, как он говорит. Но мы с ним говорили о том, что зимой в лесу будет холодно. Анализы все хорошие, ребёнок здоровый. Видно, что о нем заботились. В меру сил, но забота о ребёнке была",- сказала Кузнецова журналистам
Омбудсмен уточнила, что пока сложно говорить о правовых основаниях, на которых отец мальчика может навестить его, однако, по ее словам, видно, что это родной человек для ребёнка, который сейчас ему очень нужен.
 
Анна КузнецоваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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