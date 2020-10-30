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В Чечне объяснили слова муфтия, назвавшего сторонников Макрона врагами
В Чечне объяснили слова муфтия, назвавшего сторонников Макрона врагами
В муфтияте Чечни прокомментировали высказывание муфтия республики Салаха-Хаджи Межиева по поводу президента Франции Эммануэля Макрона и карикатур на пророка... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T21:56
2020-10-30T23:42
кристиан эстрози
эммануэль макрон
чеченская республика (чечня)
франция
париж
в мире
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ГРОЗНЫЙ, 30 окт — РИА Новости. В муфтияте Чечни прокомментировали высказывание муфтия республики Салаха-Хаджи Межиева по поводу президента Франции Эммануэля Макрона и карикатур на пророка Мухаммеда и заявили, что СМИ исказили его слова.Так, негативную реакцию в исламском мире вызвал призыв Макрона не отказываться от карикатур, после демонстрации которых ученикам во Франции был убит школьный преподаватель истории Самюэль Пати. Межиев заявил, что действия Макрона — это "атака на ислам". По его словам, около двух миллиардов мусульман стали заклятыми врагами французского президента.Там подчеркнули, что всегда выступали против террора "в любом его проявлении", одновременно выступая против исламофобии и карикатур на пророка.Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.После этого накануне утром уроженец Туниса 1999 года рождения напал с ножом на людей около церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, двух из которых нападавший обезглавил. Совершившего атаку быстро задержали. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять: "Аллах акбар". Антитеррористическая прокуратура открыла расследование.
https://ria.ru/20201029/frantsiya-1581974459.html
https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html
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кристиан эстрози, эммануэль макрон, чеченская республика (чечня), франция, париж, в мире

В Чечне объяснили слова муфтия, назвавшего сторонников Макрона врагами

21:56 30.10.2020 (обновлено: 23:42 30.10.2020)
 
© REUTERS / Ludovic Marin/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон произносит речь о борьбе с религиозным сепаратизмом в штаб-квартире префектуры Сен-Сен-Дени в Бобиньи, Франция
Президент Франции Эммануэль Макрон произносит речь о борьбе с религиозным сепаратизмом в штаб-квартире префектуры Сен-Сен-Дени в Бобиньи, Франция - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© REUTERS / Ludovic Marin/Pool
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ГРОЗНЫЙ, 30 окт — РИА Новости. В муфтияте Чечни прокомментировали высказывание муфтия республики Салаха-Хаджи Межиева по поводу президента Франции Эммануэля Макрона и карикатур на пророка Мухаммеда и заявили, что СМИ исказили его слова.
Так, негативную реакцию в исламском мире вызвал призыв Макрона не отказываться от карикатур, после демонстрации которых ученикам во Франции был убит школьный преподаватель истории Самюэль Пати. Межиев заявил, что действия Макрона — это "атака на ислам". По его словам, около двух миллиардов мусульман стали заклятыми врагами французского президента.
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"Муфтий Салах-Хаджи Межиев ни в коем случае не угрожает французам, он лишь объяснил, что сторонники Макрона, поддерживающие его в вопросе развешивания карикатур на пророка Мухаммеда (мир ему и благословение), являются врагами ислама и всей мусульманской уммы", — пояснили РИА Новости в пресс-службе муфтията.

Там подчеркнули, что всегда выступали против террора "в любом его проявлении", одновременно выступая против исламофобии и карикатур на пророка.
Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.
После этого накануне утром уроженец Туниса 1999 года рождения напал с ножом на людей около церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, двух из которых нападавший обезглавил. Совершившего атаку быстро задержали. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять: "Аллах акбар". Антитеррористическая прокуратура открыла расследование.
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Кристиан ЭстрозиЭммануэль МакронЧеченская республика (Чечня)ФранцияПарижВ мире
 
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