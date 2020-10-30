https://ria.ru/20201030/makron-1582383406.html

В Чечне объяснили слова муфтия, назвавшего сторонников Макрона врагами

В Чечне объяснили слова муфтия, назвавшего сторонников Макрона врагами

В муфтияте Чечни прокомментировали высказывание муфтия республики Салаха-Хаджи Межиева по поводу президента Франции Эммануэля Макрона и карикатур на пророка... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T21:56

2020-10-30T21:56

2020-10-30T23:42

кристиан эстрози

эммануэль макрон

чеченская республика (чечня)

франция

париж

в мире

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ГРОЗНЫЙ, 30 окт — РИА Новости. В муфтияте Чечни прокомментировали высказывание муфтия республики Салаха-Хаджи Межиева по поводу президента Франции Эммануэля Макрона и карикатур на пророка Мухаммеда и заявили, что СМИ исказили его слова.Так, негативную реакцию в исламском мире вызвал призыв Макрона не отказываться от карикатур, после демонстрации которых ученикам во Франции был убит школьный преподаватель истории Самюэль Пати. Межиев заявил, что действия Макрона — это "атака на ислам". По его словам, около двух миллиардов мусульман стали заклятыми врагами французского президента.Там подчеркнули, что всегда выступали против террора "в любом его проявлении", одновременно выступая против исламофобии и карикатур на пророка.Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.После этого накануне утром уроженец Туниса 1999 года рождения напал с ножом на людей около церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, двух из которых нападавший обезглавил. Совершившего атаку быстро задержали. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять: "Аллах акбар". Антитеррористическая прокуратура открыла расследование.

https://ria.ru/20201029/frantsiya-1581974459.html

https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html

франция

париж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кристиан эстрози, эммануэль макрон, чеченская республика (чечня), франция, париж, в мире