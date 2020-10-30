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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201030/maduro-1582197505.html
Мадуро заявил, что Facebook удалил его публикации о лекарстве от COVID-19
Мадуро заявил, что Facebook удалил его публикации о лекарстве от COVID-19
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Facebook подверг цензуре его высказывания о лекарстве от коронавирусной инфекции, которое разрабатывает страна. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T01:10
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распространение нового коронавируса
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 окт – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Facebook подверг цензуре его высказывания о лекарстве от коронавирусной инфекции, которое разрабатывает страна.Ранее Мадуро заявил, что Венесуэльский институт научных исследований провел исследования молекулы DR10, которые дали положительные результаты и показали, что это эффективное лекарство от коронавируса. Эта молекула используется для лечения гепатита С, вируса папилломы человека и лихорадки Эбола.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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facebook, николас мадуро, венесуэла, буэнос-айрес (город), в мире

Мадуро заявил, что Facebook удалил его публикации о лекарстве от COVID-19

01:10 30.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 окт – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Facebook подверг цензуре его высказывания о лекарстве от коронавирусной инфекции, которое разрабатывает страна.
"Я хочу заявить, что подвергся цензуре со стороны Facebook, были удалены три мои публикации… где я говорил о молекуле DR10… Мы сделали то же самое, что и другие страны мира, сообщили, что мы находимся в стадии эксперимента и хорошо продвигаемся с научной точки зрения по лекарству, которое нацелено на лечение коронавируса", - сказал он.
Ранее Мадуро заявил, что Венесуэльский институт научных исследований провел исследования молекулы DR10, которые дали положительные результаты и показали, что это эффективное лекарство от коронавируса. Эта молекула используется для лечения гепатита С, вируса папилломы человека и лихорадки Эбола.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаFacebookНиколас МадуроВенесуэлаБуэнос-Айрес (город)В мире
 
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