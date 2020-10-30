https://ria.ru/20201030/maduro-1582197505.html
Мадуро заявил, что Facebook удалил его публикации о лекарстве от COVID-19
Мадуро заявил, что Facebook удалил его публикации о лекарстве от COVID-19
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Facebook подверг цензуре его высказывания о лекарстве от коронавирусной инфекции, которое разрабатывает страна. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T01:10
2020-10-30T01:10
2020-10-30T01:10
распространение нового коронавируса
facebook
николас мадуро
венесуэла
буэнос-айрес (город)
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 окт – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Facebook подверг цензуре его высказывания о лекарстве от коронавирусной инфекции, которое разрабатывает страна.Ранее Мадуро заявил, что Венесуэльский институт научных исследований провел исследования молекулы DR10, которые дали положительные результаты и показали, что это эффективное лекарство от коронавируса. Эта молекула используется для лечения гепатита С, вируса папилломы человека и лихорадки Эбола.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
венесуэла
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
facebook, николас мадуро, венесуэла, буэнос-айрес (город), в мире