https://ria.ru/20201030/lukashenko-1582354189.html
Лукашенко заявил, что договорился с Путиным всегда быть опорой друг другу
Лукашенко заявил, что договорился с Путиным всегда быть опорой друг другу
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что он и президент РФ Владимир Путин договорились всегда быть надежной опорой друг другу, и отметил, что иных... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T18:50
2020-10-30T18:50
2020-10-30T18:50
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что он и президент РФ Владимир Путин договорились всегда быть надежной опорой друг другу, и отметил, что иных друзей у Белоруссии и России сейчас нет.Белорусский лидер вновь подчеркнул особый характер отношений Белоруссии и России и общность народов двух стран, заявив, что "русские люди – это наше"."Это две квартиры (одна большущая, вторая поменьше), где живут самостоятельно две семьи, но произраставшие из одного корня. Вот вся политика. Мы будем делать все, что выгодно для нашего народа, не создавая никому никаких проблем. Вот и вся многовекторность", - указал Лукашенко.Затрагивая тему отношений Минска и стран Запада, президент отметил: Белоруссия продемонстрировала своим западным партнерам, что является "самостоятельной, самодостаточной нацией"."Мы никому не позволим не то, что нам пальцем указывать, мы не позволим даже косо смотреть в нашу сторону. Мы это продемонстрировали. На всех уровнях", - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20201030/lukashenko-1582341850.html
https://ria.ru/20201022/belorussiya-1580962596.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире
МИНСК, 30 окт – РИА Новости.
Белорусский лидер Александр Лукашенко
заявил, что он и президент РФ Владимир Путин
договорились всегда быть надежной опорой друг другу, и отметил, что иных друзей у Белоруссии и России сейчас нет.
"Мы с президентом России… жестко и четко договорились, что мы всегда будем друг другу надежными друзьями и опорой. Мы констатировали непреклонный факт, что сегодня у нас - у России и Беларуси, у Путина и Лукашенко - других друзей нет. Вы помните, давным-давно я сказал (хихикали СМИ России), что придет время, когда мы с президентом России спиной к спине будем стоять и отстреливаться. Все произошло", - сказал Лукашенко на встрече с коллективом МВД республики. Слова главы государства приводит Sputnik Беларусь.
Белорусский лидер вновь подчеркнул особый характер отношений Белоруссии и России и общность народов двух стран, заявив, что "русские люди – это наше".
"Это две квартиры (одна большущая, вторая поменьше), где живут самостоятельно две семьи, но произраставшие из одного корня. Вот вся политика. Мы будем делать все, что выгодно для нашего народа, не создавая никому никаких проблем. Вот и вся многовекторность", - указал Лукашенко.
Затрагивая тему отношений Минска и стран Запада, президент отметил: Белоруссия продемонстрировала своим западным партнерам, что является "самостоятельной, самодостаточной нацией".
"Мы никому не позволим не то, что нам пальцем указывать, мы не позволим даже косо смотреть в нашу сторону. Мы это продемонстрировали. На всех уровнях", - подчеркнул Лукашенко.