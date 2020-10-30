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https://ria.ru/20201030/lukashenko-1582354189.html
Лукашенко заявил, что договорился с Путиным всегда быть опорой друг другу
Лукашенко заявил, что договорился с Путиным всегда быть опорой друг другу
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что он и президент РФ Владимир Путин договорились всегда быть надежной опорой друг другу, и отметил, что иных... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T18:50
2020-10-30T18:50
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что он и президент РФ Владимир Путин договорились всегда быть надежной опорой друг другу, и отметил, что иных друзей у Белоруссии и России сейчас нет.Белорусский лидер вновь подчеркнул особый характер отношений Белоруссии и России и общность народов двух стран, заявив, что "русские люди – это наше"."Это две квартиры (одна большущая, вторая поменьше), где живут самостоятельно две семьи, но произраставшие из одного корня. Вот вся политика. Мы будем делать все, что выгодно для нашего народа, не создавая никому никаких проблем. Вот и вся многовекторность", - указал Лукашенко.Затрагивая тему отношений Минска и стран Запада, президент отметил: Белоруссия продемонстрировала своим западным партнерам, что является "самостоятельной, самодостаточной нацией"."Мы никому не позволим не то, что нам пальцем указывать, мы не позволим даже косо смотреть в нашу сторону. Мы это продемонстрировали. На всех уровнях", - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20201030/lukashenko-1582341850.html
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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что договорился с Путиным всегда быть опорой друг другу

18:50 30.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что он и президент РФ Владимир Путин договорились всегда быть надежной опорой друг другу, и отметил, что иных друзей у Белоруссии и России сейчас нет.

"Мы с президентом России… жестко и четко договорились, что мы всегда будем друг другу надежными друзьями и опорой. Мы констатировали непреклонный факт, что сегодня у нас - у России и Беларуси, у Путина и Лукашенко - других друзей нет. Вы помните, давным-давно я сказал (хихикали СМИ России), что придет время, когда мы с президентом России спиной к спине будем стоять и отстреливаться. Все произошло", - сказал Лукашенко на встрече с коллективом МВД республики. Слова главы государства приводит Sputnik Беларусь.

Белорусский лидер вновь подчеркнул особый характер отношений Белоруссии и России и общность народов двух стран, заявив, что "русские люди – это наше".
"Это две квартиры (одна большущая, вторая поменьше), где живут самостоятельно две семьи, но произраставшие из одного корня. Вот вся политика. Мы будем делать все, что выгодно для нашего народа, не создавая никому никаких проблем. Вот и вся многовекторность", - указал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
18:03
Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не отвернется от России
Затрагивая тему отношений Минска и стран Запада, президент отметил: Белоруссия продемонстрировала своим западным партнерам, что является "самостоятельной, самодостаточной нацией".
"Мы никому не позволим не то, что нам пальцем указывать, мы не позволим даже косо смотреть в нашу сторону. Мы это продемонстрировали. На всех уровнях", - подчеркнул Лукашенко.
Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель, государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Валерий Вакульчик во время встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Минске - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 11:43Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил, что у России и Белоруссии немного друзей в мире
 
РоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияВ мире
 
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