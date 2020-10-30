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Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не отвернется от России
Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не отвернется от России
Внешняя политика Белоруссии имела и будет иметь многовекторный характер, однако Минск никогда не отвернется от Москвы, заявил в пятницу белорусский президент... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T18:03
2020-10-30T18:31
россия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Внешняя политика Белоруссии имела и будет иметь многовекторный характер, однако Минск никогда не отвернется от Москвы, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко.Глава государства подчеркнул, что Белоруссия никогда не отворачивалась от России и никогда не планирует этого делать."Это я говорю и сейчас руководству России. Если в нас будут видеть настоящего брата, младшего брата, и будут к нам относиться как к младшему брату, защищая, поддерживая (так, как поступил Путин в это сложное время), мы никогда не то, что не бросим камень в сторону Востока и России… Нашей России. Я не знаю, как вы ее воспринимаете… Это моя Россия. Мы никогда так не поступим", - подчеркнул белорусский лидер.
https://ria.ru/20201024/belorussiya-1581377076.html
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россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не отвернется от России

18:03 30.10.2020 (обновлено: 18:31 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Внешняя политика Белоруссии имела и будет иметь многовекторный характер, однако Минск никогда не отвернется от Москвы, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко.

"Да, у нас была и будет многовекторная внешняя политика. Потому что невозможно то ли журавлю, то ли воробью (как хотите называйте) лететь на одном крыле. Мы - географический центр Европы. Куда нам деваться? Россия прекрасно должна нас понимать. Потому что у них орел аж двуглавый, а нам тогда надо четырехглавого породить", - сказал Лукашенко на встрече с коллективом МВД республики. Его слова приводит Sputnik Беларусь.

Глава государства подчеркнул, что Белоруссия никогда не отворачивалась от России и никогда не планирует этого делать.
"Это я говорю и сейчас руководству России. Если в нас будут видеть настоящего брата, младшего брата, и будут к нам относиться как к младшему брату, защищая, поддерживая (так, как поступил Путин в это сложное время), мы никогда не то, что не бросим камень в сторону Востока и России… Нашей России. Я не знаю, как вы ее воспринимаете… Это моя Россия. Мы никогда так не поступим", - подчеркнул белорусский лидер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
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