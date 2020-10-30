https://ria.ru/20201030/lukashenko-1582341850.html

Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не отвернется от России

Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не отвернется от России

Внешняя политика Белоруссии имела и будет иметь многовекторный характер, однако Минск никогда не отвернется от Москвы, заявил в пятницу белорусский президент... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T18:03

2020-10-30T18:03

2020-10-30T18:31

россия

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Внешняя политика Белоруссии имела и будет иметь многовекторный характер, однако Минск никогда не отвернется от Москвы, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко.Глава государства подчеркнул, что Белоруссия никогда не отворачивалась от России и никогда не планирует этого делать."Это я говорю и сейчас руководству России. Если в нас будут видеть настоящего брата, младшего брата, и будут к нам относиться как к младшему брату, защищая, поддерживая (так, как поступил Путин в это сложное время), мы никогда не то, что не бросим камень в сторону Востока и России… Нашей России. Я не знаю, как вы ее воспринимаете… Это моя Россия. Мы никогда так не поступим", - подчеркнул белорусский лидер.

https://ria.ru/20201024/belorussiya-1581377076.html

россия

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире