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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201030/lukashenko-1582289339.html
"Не дождетесь". Лукашенко ответил на вопрос об уходе из политики
"Не дождетесь". Лукашенко ответил на вопрос об уходе из политики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен продолжать заниматься политикой даже после того, как покинет свой нынешний пост, передает в пятницу РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T14:46
2020-10-30T15:06
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен продолжать заниматься политикой даже после того, как покинет свой нынешний пост, передает в пятницу Sputnik Беларусь.Таким образом он прокомментировал рассуждения о якобы закате своей политической карьеры."Да не дождетесь! Это не значит, что я буду посиневшими пальцами, как говорил, держаться за это кресло. Нет. Политика - это не только президент. Мы с вами рано или поздно уйдем с этих должностей, но мы не уйдем от сохранения того, что мы сейчас сберегли", - сказал он.Как отметил Лукашенко, он готов будет послужить государству, даже находясь на пенсии, если белорусский народ "позовет его к себе".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576931990.html
https://ria.ru/20201021/konstitutsiya-1580660854.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

"Не дождетесь". Лукашенко ответил на вопрос об уходе из политики

14:46 30.10.2020 (обновлено: 15:06 30.10.2020)
 
© AP Photo / Nikolai Petrov/ BelTA PoolПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© AP Photo / Nikolai Petrov/ BelTA Pool
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МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен продолжать заниматься политикой даже после того, как покинет свой нынешний пост, передает в пятницу Sputnik Беларусь.
"Президент никогда не бежал и бежать не собирается. Я прожил достаточно в этой жизни", - сказал Лукашенко на встрече с коллективом МВД республики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 13:35Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил, что, "возможно, немного пересидел" на своем посту
Таким образом он прокомментировал рассуждения о якобы закате своей политической карьеры.
"Да не дождетесь! Это не значит, что я буду посиневшими пальцами, как говорил, держаться за это кресло. Нет. Политика - это не только президент. Мы с вами рано или поздно уйдем с этих должностей, но мы не уйдем от сохранения того, что мы сейчас сберегли", - сказал он.
Как отметил Лукашенко, он готов будет послужить государству, даже находясь на пенсии, если белорусский народ "позовет его к себе".
"И если новый президент, генералы, придя после нас, захотят совета и помощи, поддержки, мы им окажем. Вот и вся моя политика", - подчеркнул белорусский лидер.
Ситуация в Минске - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 08:00Протесты в Белоруссии
Белоруссия идет на поправки. Что поменяют в Конституции республики
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на женском форуме в Минске. 17 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
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