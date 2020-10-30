https://ria.ru/20201030/lukashenko-1582289339.html

"Не дождетесь". Лукашенко ответил на вопрос об уходе из политики

"Не дождетесь". Лукашенко ответил на вопрос об уходе из политики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен продолжать заниматься политикой даже после того, как покинет свой нынешний пост, передает в пятницу РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T14:46

2020-10-30T14:46

2020-10-30T15:06

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен продолжать заниматься политикой даже после того, как покинет свой нынешний пост, передает в пятницу Sputnik Беларусь.Таким образом он прокомментировал рассуждения о якобы закате своей политической карьеры."Да не дождетесь! Это не значит, что я буду посиневшими пальцами, как говорил, держаться за это кресло. Нет. Политика - это не только президент. Мы с вами рано или поздно уйдем с этих должностей, но мы не уйдем от сохранения того, что мы сейчас сберегли", - сказал он.Как отметил Лукашенко, он готов будет послужить государству, даже находясь на пенсии, если белорусский народ "позовет его к себе".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576931990.html

https://ria.ru/20201021/konstitutsiya-1580660854.html

https://ria.ru/20201028/belorussiya-1581823739.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире