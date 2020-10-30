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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201030/lukashenko-1582287201.html
Лукашенко завил, что готов мобилизовать все силы для защиты государства
Лукашенко завил, что готов мобилизовать все силы для защиты государства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что современные войны начинаются не с внешней агрессии, а с расшатывания государства изнутри, и подчеркнул, что РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T14:38
2020-10-30T14:38
протесты в белоруссии
светлана тихановская
майк помпео
александр лукашенко
нато
белоруссия
сша
в мире
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МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что современные войны начинаются не с внешней агрессии, а с расшатывания государства изнутри, и подчеркнул, что готов мобилизовать все силы для защиты страны.Глава государства в этой связи напомнил о ситуации на западных рубежах в конце лета, когда пришлось принимать решение о дополнительной переброске туда войск. "У нас неспокойно на западе. То, что мне Майк Помпео (госсекретарь США во время недавнего телефонного разговора заявил, что не стоит опасаться военной угрозы со стороны НАТО – ред.) сказал, это хорошо, я принял к сведению", - сказал президент."Но они же шевелятся там. Вы же посмотрите: как только началась у нас заваруха… Виктор Хренин (министр обороны Белоруссии – ред.) больше это знает. Я ему говорю: немедленно приводи армию в чувства, немедленно нужно поднять те части, которые у нас сегодня боеготовы и которые сегодня развернуты по полной программе. И мы вынуждены были вывести половину армии на западном направлении. Утихомирились, поняли, что мы шутить с ними не намерены", - отметил Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201029/lukashenko-1582082548.html
https://ria.ru/20201028/belorussiya-1581823739.html
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светлана тихановская, майк помпео, александр лукашенко, нато, белоруссия, сша, в мире

Лукашенко завил, что готов мобилизовать все силы для защиты государства

14:38 30.10.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что современные войны начинаются не с внешней агрессии, а с расшатывания государства изнутри, и подчеркнул, что готов мобилизовать все силы для защиты страны.

"Я хочу, чтобы не только присутствующие сегодня сотрудники внутренних дел, но и армия поняла, что война - это не та война, которая была, что она начиналась с внешней агрессии. Любая война начнется изнутри. Ее так и готовили у нас. Поэтому все должны понимать, что мы мобилизуем все, что у нас есть, для того, чтобы защитить свою страну, свою землю и свои семьи, своих детей. Я хочу, чтобы вы это понимали", - сказал президент на встрече с коллективом МВД. Его слова приводит Sputnik Беларусь.

Глава государства в этой связи напомнил о ситуации на западных рубежах в конце лета, когда пришлось принимать решение о дополнительной переброске туда войск. "У нас неспокойно на западе. То, что мне Майк Помпео (госсекретарь США во время недавнего телефонного разговора заявил, что не стоит опасаться военной угрозы со стороны НАТО – ред.) сказал, это хорошо, я принял к сведению", - сказал президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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"Но они же шевелятся там. Вы же посмотрите: как только началась у нас заваруха… Виктор Хренин (министр обороны Белоруссии – ред.) больше это знает. Я ему говорю: немедленно приводи армию в чувства, немедленно нужно поднять те части, которые у нас сегодня боеготовы и которые сегодня развернуты по полной программе. И мы вынуждены были вывести половину армии на западном направлении. Утихомирились, поняли, что мы шутить с ними не намерены", - отметил Лукашенко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМайк ПомпеоАлександр ЛукашенкоНАТОБелоруссияСШАВ мире
 
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