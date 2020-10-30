https://ria.ru/20201030/lukashenko-1582287201.html

Лукашенко завил, что готов мобилизовать все силы для защиты государства

Лукашенко завил, что готов мобилизовать все силы для защиты государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что современные войны начинаются не с внешней агрессии, а с расшатывания государства изнутри, и подчеркнул, что РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T14:38

2020-10-30T14:38

2020-10-30T14:38

протесты в белоруссии

светлана тихановская

майк помпео

александр лукашенко

нато

белоруссия

сша

в мире

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МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что современные войны начинаются не с внешней агрессии, а с расшатывания государства изнутри, и подчеркнул, что готов мобилизовать все силы для защиты страны.Глава государства в этой связи напомнил о ситуации на западных рубежах в конце лета, когда пришлось принимать решение о дополнительной переброске туда войск. "У нас неспокойно на западе. То, что мне Майк Помпео (госсекретарь США во время недавнего телефонного разговора заявил, что не стоит опасаться военной угрозы со стороны НАТО – ред.) сказал, это хорошо, я принял к сведению", - сказал президент."Но они же шевелятся там. Вы же посмотрите: как только началась у нас заваруха… Виктор Хренин (министр обороны Белоруссии – ред.) больше это знает. Я ему говорю: немедленно приводи армию в чувства, немедленно нужно поднять те части, которые у нас сегодня боеготовы и которые сегодня развернуты по полной программе. И мы вынуждены были вывести половину армии на западном направлении. Утихомирились, поняли, что мы шутить с ними не намерены", - отметил Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201029/lukashenko-1582082548.html

https://ria.ru/20201028/belorussiya-1581823739.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, майк помпео, александр лукашенко, нато, белоруссия, сша, в мире