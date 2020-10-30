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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201030/lukashenko-1582273934.html
Лукашенко заявил, что не станет "прятаться за спинами" своих сторонников
Лукашенко заявил, что не станет "прятаться за спинами" своих сторонников
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен "прятаться за спинами" своих сторонников и принуждать кого-либо из граждан его поддерживать,... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T13:48
2020-10-30T13:48
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен "прятаться за спинами" своих сторонников и принуждать кого-либо из граждан его поддерживать, подчеркнув, что считает сохранение независимости своей страны самым важным в сложившихся условиях.Глава государства подчеркнул, что граждане сами должны определиться, кого они хотят поддерживать в условиях сложившейся непростой внутриполитической ситуации в Белоруссии."Предателей не только господь не любит, но и те, которые сегодня зовут вас: "Бросайте, приходите!" Правда, неизвестно, куда идти. Поэтому смотрите сами. Это принципиально. Потому что то, что происходит, это детали. Главное - суверенитет, независимость нашей страны, где будем мы, наши дети и внуки завтра", - указал Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201030/protesty-1582264807.html
https://ria.ru/20201028/belorussiya-1581823739.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что не станет "прятаться за спинами" своих сторонников

13:48 30.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен "прятаться за спинами" своих сторонников и принуждать кого-либо из граждан его поддерживать, подчеркнув, что считает сохранение независимости своей страны самым важным в сложившихся условиях.

"Я никого не заставляю, это не мой принцип. Ни студентов, которые сегодня там бастуют якобы, ни рабочих, ни крестьян, ни госаппарат, ни военных. Никого не тащу в свою сторону. Хотите - вставайте рядом. Я даже за спины вам прятаться не буду. Пойду туда, куда надо, куда скажете, для того, чтобы вы не боялись никого и отстояли эту страну", - сказал Лукашенко на встрече с коллективом МВД. Слова президента приводит Sputnik Беларусь.

Глава государства подчеркнул, что граждане сами должны определиться, кого они хотят поддерживать в условиях сложившейся непростой внутриполитической ситуации в Белоруссии.
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"Предателей не только господь не любит, но и те, которые сегодня зовут вас: "Бросайте, приходите!" Правда, неизвестно, куда идти. Поэтому смотрите сами. Это принципиально. Потому что то, что происходит, это детали. Главное - суверенитет, независимость нашей страны, где будем мы, наши дети и внуки завтра", - указал Лукашенко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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