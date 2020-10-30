Лукашенко заявил, что не станет "прятаться за спинами" своих сторонников
МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен "прятаться за спинами" своих сторонников и принуждать кого-либо из граждан его поддерживать, подчеркнув, что считает сохранение независимости своей страны самым важным в сложившихся условиях.
"Я никого не заставляю, это не мой принцип. Ни студентов, которые сегодня там бастуют якобы, ни рабочих, ни крестьян, ни госаппарат, ни военных. Никого не тащу в свою сторону. Хотите - вставайте рядом. Я даже за спины вам прятаться не буду. Пойду туда, куда надо, куда скажете, для того, чтобы вы не боялись никого и отстояли эту страну", - сказал Лукашенко на встрече с коллективом МВД. Слова президента приводит Sputnik Беларусь.
Глава государства подчеркнул, что граждане сами должны определиться, кого они хотят поддерживать в условиях сложившейся непростой внутриполитической ситуации в Белоруссии.
"Предателей не только господь не любит, но и те, которые сегодня зовут вас: "Бросайте, приходите!" Правда, неизвестно, куда идти. Поэтому смотрите сами. Это принципиально. Потому что то, что происходит, это детали. Главное - суверенитет, независимость нашей страны, где будем мы, наши дети и внуки завтра", - указал Лукашенко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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