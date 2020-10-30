https://ria.ru/20201030/lukashenko-1582273934.html

Лукашенко заявил, что не станет "прятаться за спинами" своих сторонников

Лукашенко заявил, что не станет "прятаться за спинами" своих сторонников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен "прятаться за спинами" своих сторонников и принуждать кого-либо из граждан его поддерживать,... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T13:48

2020-10-30T13:48

2020-10-30T13:48

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен "прятаться за спинами" своих сторонников и принуждать кого-либо из граждан его поддерживать, подчеркнув, что считает сохранение независимости своей страны самым важным в сложившихся условиях.Глава государства подчеркнул, что граждане сами должны определиться, кого они хотят поддерживать в условиях сложившейся непростой внутриполитической ситуации в Белоруссии."Предателей не только господь не любит, но и те, которые сегодня зовут вас: "Бросайте, приходите!" Правда, неизвестно, куда идти. Поэтому смотрите сами. Это принципиально. Потому что то, что происходит, это детали. Главное - суверенитет, независимость нашей страны, где будем мы, наши дети и внуки завтра", - указал Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201030/protesty-1582264807.html

https://ria.ru/20201028/belorussiya-1581823739.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире