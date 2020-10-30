Лукашенко рассказал, от чего зависит благополучие белорусов
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". 12 июля 2019
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 30 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу, что благополучие и стабильность в белорусском обществе сегодня "как никогда" зависят от эффективности работы силовых структур республики.
"Здесь собралось руководство силовых структур, от эффективности работы которых сегодня как никогда зависит и стабильность и благополучие наших людей", - сказал глава государства, представляя коллективу министерства внутренних дел новых назначенцев - главу МВД Ивана Кубракова и начальника столичной милиции Михаила Гриба.
Президент заявил, что рад "именно в этом составе представить новых министра внутренних дел и начальника ГУВД Минска", а также поблагодарил прежних руководителей ведомств, которые "продолжат службу на благо Белоруссии и народа".
Лукашенко рассказал, что Кубраков прошел путь от милиционера-водителя одного из Минских райотделов до начальника главного управления внутренних дел Мингорисполкома.
"Именно благодаря организации оперативно-служебной деятельности, тому, как грамотно распределены силы и средства, была обеспечена безопасность жителей и гостей столицы, в том числе участников несанкционированных мероприятий", - отметил Лукашенко.