https://ria.ru/20201030/lukashenko-1582233513.html

Лукашенко рассказал, от чего зависит благополучие белорусов

Лукашенко рассказал, от чего зависит благополучие белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу, что благополучие и стабильность в белорусском обществе сегодня "как никогда" зависят от эффективности РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T11:02

2020-10-30T11:02

2020-10-30T11:02

иван кубраков

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 30 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу, что благополучие и стабильность в белорусском обществе сегодня "как никогда" зависят от эффективности работы силовых структур республики.Президент заявил, что рад "именно в этом составе представить новых министра внутренних дел и начальника ГУВД Минска", а также поблагодарил прежних руководителей ведомств, которые "продолжат службу на благо Белоруссии и народа".Лукашенко рассказал, что Кубраков прошел путь от милиционера-водителя одного из Минских райотделов до начальника главного управления внутренних дел Мингорисполкома."Именно благодаря организации оперативно-служебной деятельности, тому, как грамотно распределены силы и средства, была обеспечена безопасность жителей и гостей столицы, в том числе участников несанкционированных мероприятий", - отметил Лукашенко.

https://ria.ru/20201029/lukashenko-1582062679.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван кубраков, александр лукашенко, белоруссия, в мире