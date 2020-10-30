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Лукашенко рассказал, от чего зависит благополучие белорусов
Лукашенко рассказал, от чего зависит благополучие белорусов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу, что благополучие и стабильность в белорусском обществе сегодня "как никогда" зависят от эффективности РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T11:02
2020-10-30T11:02
иван кубраков
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 30 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу, что благополучие и стабильность в белорусском обществе сегодня "как никогда" зависят от эффективности работы силовых структур республики.Президент заявил, что рад "именно в этом составе представить новых министра внутренних дел и начальника ГУВД Минска", а также поблагодарил прежних руководителей ведомств, которые "продолжат службу на благо Белоруссии и народа".Лукашенко рассказал, что Кубраков прошел путь от милиционера-водителя одного из Минских райотделов до начальника главного управления внутренних дел Мингорисполкома."Именно благодаря организации оперативно-служебной деятельности, тому, как грамотно распределены силы и средства, была обеспечена безопасность жителей и гостей столицы, в том числе участников несанкционированных мероприятий", - отметил Лукашенко.
https://ria.ru/20201029/lukashenko-1582062679.html
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иван кубраков, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко рассказал, от чего зависит благополучие белорусов

11:02 30.10.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". 12 июля 2019
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске. 12 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 30 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу, что благополучие и стабильность в белорусском обществе сегодня "как никогда" зависят от эффективности работы силовых структур республики.

"Здесь собралось руководство силовых структур, от эффективности работы которых сегодня как никогда зависит и стабильность и благополучие наших людей", - сказал глава государства, представляя коллективу министерства внутренних дел новых назначенцев - главу МВД Ивана Кубракова и начальника столичной милиции Михаила Гриба.

Президент заявил, что рад "именно в этом составе представить новых министра внутренних дел и начальника ГУВД Минска", а также поблагодарил прежних руководителей ведомств, которые "продолжат службу на благо Белоруссии и народа".
Лукашенко рассказал, что Кубраков прошел путь от милиционера-водителя одного из Минских райотделов до начальника главного управления внутренних дел Мингорисполкома.
"Именно благодаря организации оперативно-служебной деятельности, тому, как грамотно распределены силы и средства, была обеспечена безопасность жителей и гостей столицы, в том числе участников несанкционированных мероприятий", - отметил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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