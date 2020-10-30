https://ria.ru/20201030/leopardy-1582203377.html

"Объятия" редких леопардов впервые попали на видео в нацпарке Приморья

"Объятия" редких леопардов впервые попали на видео в нацпарке Приморья

Фотоловушка нацпарка "Земля леопарда" в Приморском крае впервые запечатлела на видео "объятия" самки редкого дальневосточного леопарда и ее котенка, сообщает... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T04:13

2020-10-30T04:13

2020-10-30T06:26

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ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Фотоловушка нацпарка "Земля леопарда" в Приморском крае впервые запечатлела на видео "объятия" самки редкого дальневосточного леопарда и ее котенка, сообщает учреждение.На YouTube-канале нацпарка опубликовано видео с фотоловушки. На кадрах видно, как леопард обхватывает лапами голову котенка и умывает его.Сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Екатерина Блидченко отмечает, что на видео - так называемый груминг - проявление родительского и дружелюбного поведения, возможного только у особей с привязанностью друг к другу.Самки дальневосточного леопарда сопровождают и оберегают котят на протяжении первых 1,5 лет жизни детенышей, они обучают их охоте и выводят на "прогулки" по своему участку.Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания самой редкой крупной кошки в мире - дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. В 2019 году здесь зафиксировано 97 взрослых леопардов - на восемь особей больше, чем годом ранее.

https://ria.ru/20200628/1573522756.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фгбу "земля леопарда", новости - туризм, китай, владивосток, приморский край