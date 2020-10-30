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"Объятия" редких леопардов впервые попали на видео в нацпарке Приморья
"Объятия" редких леопардов впервые попали на видео в нацпарке Приморья
Фотоловушка нацпарка "Земля леопарда" в Приморском крае впервые запечатлела на видео "объятия" самки редкого дальневосточного леопарда и ее котенка, сообщает... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T04:13
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туризм
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фгбу "земля леопарда"
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ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Фотоловушка нацпарка "Земля леопарда" в Приморском крае впервые запечатлела на видео "объятия" самки редкого дальневосточного леопарда и ее котенка, сообщает учреждение.На YouTube-канале нацпарка опубликовано видео с фотоловушки. На кадрах видно, как леопард обхватывает лапами голову котенка и умывает его.Сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Екатерина Блидченко отмечает, что на видео - так называемый груминг - проявление родительского и дружелюбного поведения, возможного только у особей с привязанностью друг к другу.Самки дальневосточного леопарда сопровождают и оберегают котят на протяжении первых 1,5 лет жизни детенышей, они обучают их охоте и выводят на "прогулки" по своему участку.Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания самой редкой крупной кошки в мире - дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. В 2019 году здесь зафиксировано 97 взрослых леопардов - на восемь особей больше, чем годом ранее.
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россия, фгбу "земля леопарда", новости - туризм, китай, владивосток, приморский край

"Объятия" редких леопардов впервые попали на видео в нацпарке Приморья

04:13 30.10.2020 (обновлено: 06:26 30.10.2020)
 
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ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Фотоловушка нацпарка "Земля леопарда" в Приморском крае впервые запечатлела на видео "объятия" самки редкого дальневосточного леопарда и ее котенка, сообщает учреждение.
На YouTube-канале нацпарка опубликовано видео с фотоловушки. На кадрах видно, как леопард обхватывает лапами голову котенка и умывает его.
"Запечатленное лесной камерой родительское поведение пятнистых кошек характерно для кошачьих, однако ранее не удавалось заснять подобный момент на видео. Самки с малышами проводят много времени в укромных уголках на своей территории. Здесь же фотоловушка запечатлела, как мама с котенком отдыхают на открытом пространстве и явно чувствуют себя в абсолютной безопасности, не стесняясь искренних семейных нежностей", - говорится в сообщении.
Сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Екатерина Блидченко отмечает, что на видео - так называемый груминг - проявление родительского и дружелюбного поведения, возможного только у особей с привязанностью друг к другу.
"Эту форму поведения животные проявляют в комфортных для себя условиях. Котенку на видео около пяти-шести месяцев, в таком возрасте котята леопардов еще не отходят далеко от мамы. Скорее всего, семью удалось зафиксировать на родильном участке, где этот малыш появился на свет и теперь познает мир", - отметила Блидченко, чьи слова приводятся в сообщении.
Самки дальневосточного леопарда сопровождают и оберегают котят на протяжении первых 1,5 лет жизни детенышей, они обучают их охоте и выводят на "прогулки" по своему участку.
Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания самой редкой крупной кошки в мире - дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. В 2019 году здесь зафиксировано 97 взрослых леопардов - на восемь особей больше, чем годом ранее.
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