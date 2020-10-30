https://ria.ru/20201030/lekarstvo-1582234022.html

Из российских аптек исчезло жизненно важное лекарство

Из российских аптек исчезло жизненно важное лекарство

В ряде российских регионов из продажи пропал раствор для инъекций на основе эноксапарина натрия, который включен в перечень жизненно важных лекарственных... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T11:05

2020-10-30T11:05

2020-10-30T12:27

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В ряде российских регионов из продажи пропал раствор для инъекций на основе эноксапарина натрия, который включен в перечень жизненно важных лекарственных препаратов. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные аналитиков DSM Group.Эноксапарин натрия — действующее вещество в препаратах "Клексан", "Кленикс", "Анфибра", "Фленокс нео", "Гемапаксан" и других. Обычно их применяют беременные женщины, чтобы снизить свертываемость крови и риск образования тромбов. В пандемию коронавируса лекарства также стали использоваться для лечения осложнений COVID-19.Как пояснил гендиректор DSM Group, продажи "Клексана" по России в октябре упали на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — при том, что, по логике, они должны были только расти.Продажи выросли только в Новосибирской области (сразу на 94 процента), в регионе есть крупные региональные фармацевтические склады, и население, очевидно, "закупилось", добавил он. По данным фармацевтической компаний "Санофи", выпускающей "Клексан", отсутствие препарата вызвано значительно возросшим спросом на фоне пандемии. Лекарство продолжает поступать на склад компании, заказы и отгрузки контролируются для равной доступности участникам рынка.

https://ria.ru/20201030/apteki-1582218925.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество