https://ria.ru/20201030/lekarstva-1582271796.html

Власти объяснили нехватку лекарств в аптеках в Волгоградской области

Власти объяснили нехватку лекарств в аптеках в Волгоградской области

Сложность в приобретении лекарств для лечения коронавируса в аптеках Волгоградской области возникла из-за технической проблемы в системе мониторинга движения... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T13:40

2020-10-30T13:40

2020-10-30T13:40

здоровье - общество

денис мантуров

волгоградская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/18/1581323343_0:148:2915:1788_1400x0_80_0_0_1926411c4004db6aa6d3790a3cd0962e.jpg

ВОЛГОГРАД, 30 окт - РИА Новости. Сложность в приобретении лекарств для лечения коронавируса в аптеках Волгоградской области возникла из-за технической проблемы в системе мониторинга движения лекарственных препаратов, сами препараты имеются на складах аптечной сети, сообщила журналистам заместитель председателя комитета здравоохранения Марина Гаврилова.Ранее в соцсетях жители Волгоградской области жаловались на то, что очень сложно найти в аптеках региона лекарства для лечения коронавирусной инфекции – антибиотиков, противовирусных. По данным с сайта самой крупной государственной аптечной сети "Волгофарм", например, препарат "Арбидол №20" в дозировке 100 миллиграмм в капсулах имеется только в одной аптеке из 155, входящих в сеть, как и азитрокс (азитромицин) в дозировке 250 миллиграмм.По словам Гавриловой, вопрос нехватки лекарств решается совместно с Розздравнадзором, в ежедневном режиме ведется поиск поставщиков.Министр торговли и промышленности Денис Мантуров в минувшую субботу сообщил о временном переводе системы маркировки лекарств в России в уведомительный режим работы для аптек и дистрибьюторов. Он также отмечал, что никаких задержек для граждан при приобретении лекарств не будет. ЦРПТ, со своей стороны, в четверг заявил об упрощении процесса импорта лекарств и десятикратном ускорении взаимодействия импортеров с таможенной службой.

https://ria.ru/20201029/apteka-1582037207.html

волгоградская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, денис мантуров, волгоградская область, общество