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Власти объяснили нехватку лекарств в аптеках в Волгоградской области
Власти объяснили нехватку лекарств в аптеках в Волгоградской области
Сложность в приобретении лекарств для лечения коронавируса в аптеках Волгоградской области возникла из-за технической проблемы в системе мониторинга движения... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T13:40
2020-10-30T13:40
здоровье - общество
денис мантуров
волгоградская область
общество
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ВОЛГОГРАД, 30 окт - РИА Новости. Сложность в приобретении лекарств для лечения коронавируса в аптеках Волгоградской области возникла из-за технической проблемы в системе мониторинга движения лекарственных препаратов, сами препараты имеются на складах аптечной сети, сообщила журналистам заместитель председателя комитета здравоохранения Марина Гаврилова.Ранее в соцсетях жители Волгоградской области жаловались на то, что очень сложно найти в аптеках региона лекарства для лечения коронавирусной инфекции – антибиотиков, противовирусных. По данным с сайта самой крупной государственной аптечной сети "Волгофарм", например, препарат "Арбидол №20" в дозировке 100 миллиграмм в капсулах имеется только в одной аптеке из 155, входящих в сеть, как и азитрокс (азитромицин) в дозировке 250 миллиграмм.По словам Гавриловой, вопрос нехватки лекарств решается совместно с Розздравнадзором, в ежедневном режиме ведется поиск поставщиков.Министр торговли и промышленности Денис Мантуров в минувшую субботу сообщил о временном переводе системы маркировки лекарств в России в уведомительный режим работы для аптек и дистрибьюторов. Он также отмечал, что никаких задержек для граждан при приобретении лекарств не будет. ЦРПТ, со своей стороны, в четверг заявил об упрощении процесса импорта лекарств и десятикратном ускорении взаимодействия импортеров с таможенной службой.
https://ria.ru/20201029/apteka-1582037207.html
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здоровье - общество, денис мантуров, волгоградская область, общество

Власти объяснили нехватку лекарств в аптеках в Волгоградской области

13:40 30.10.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПокупка лекарств в одной из аптек Симферополя
Покупка лекарств в одной из аптек Симферополя - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ВОЛГОГРАД, 30 окт - РИА Новости. Сложность в приобретении лекарств для лечения коронавируса в аптеках Волгоградской области возникла из-за технической проблемы в системе мониторинга движения лекарственных препаратов, сами препараты имеются на складах аптечной сети, сообщила журналистам заместитель председателя комитета здравоохранения Марина Гаврилова.
Ранее в соцсетях жители Волгоградской области жаловались на то, что очень сложно найти в аптеках региона лекарства для лечения коронавирусной инфекции – антибиотиков, противовирусных. По данным с сайта самой крупной государственной аптечной сети "Волгофарм", например, препарат "Арбидол №20" в дозировке 100 миллиграмм в капсулах имеется только в одной аптеке из 155, входящих в сеть, как и азитрокс (азитромицин) в дозировке 250 миллиграмм.
По словам Гавриловой, вопрос нехватки лекарств решается совместно с Розздравнадзором, в ежедневном режиме ведется поиск поставщиков.
"Есть некоторые проблемы с маркировкой лекарств, но там проблема технического характера. Она проработана правительством, и теперь провести маркировку можно в ускоренном режиме. Мы стараемся, чтобы лекарства в аптеки все-таки поступили, их сейчас проводят через систему маркировки. Как только будет возможность, процесс закончится, то препараты будут выданы в сеть", - сообщила Гаврилова.
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Здоровье - ОбществоДенис МантуровВолгоградская областьОбщество
 
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