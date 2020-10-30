https://ria.ru/20201030/lekarstva-1582268357.html

Медведев оценил ситуацию с обеспечением лекарствами от COVID-19 в России

Медведев оценил ситуацию с обеспечением лекарствами от COVID-19 в России

Ситуация с обеспечением лекарствами от коронавируса пациентов в РФ в целом контролируется, но есть сложности, власти должны уделить этому внимание, заявил... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T13:30

2020-10-30T13:30

2020-10-30T13:37

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

дмитрий медведев

единая россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569333763_0:46:2817:1631_1400x0_80_0_0_5309ea56512e5b8c4e877b920254083a.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Ситуация с обеспечением лекарствами от коронавируса пациентов в РФ в целом контролируется, но есть сложности, власти должны уделить этому внимание, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.Он отметил, что видит много жалоб граждан, в том числе в соцсетях: россияне жалуются, что тот или иной препарат нельзя достать."Это правда, на это нельзя закрывать глаза. Надо просто, чтобы региональные власти вместе с федеральными структурами, с Минздравом, с правительством этим занимались и оперативно все эти задачи решали", - заключил председатель ЕР."Единая Россия" намерена принимать участие в контроле за ситуацией на лекарственном рынке в России, продолжил Дмитрий Медведев.В августе ЕР провела совещание с профильными министерствами и ведомствами, там обсуждали инициативу о регулировании рынка лекарств. Первый замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев отмечал, что рынок лекарственных препаратов необходимо дорегулировать, поскольку во время пандемии аптеки завышали цены на маски, перчатки и отдельные противовирусные препараты.Инициативу "Единой России" о регулировании рынка лекарств также поддержали в российских регионах.Правительство РФ и региональные власти должны следить за тем, чтобы рекомендованные цены на жизненно важные препараты не завышались, при нарушениях следует применять меры ответственности, добавил Дмитрий Медведев."Это задача правительства, Минздрава и региональных властей - следить за тем, чтобы рекомендованные цены (на жизненно важные препараты - ред.) не нарушались. А в случае необходимости применять и меры ответственности", - сказал Медведев в ходе онлайн-приема граждан.Он обратил внимание на то, что "даже на сложных ситуациях, на эпидемии" некоторые люди пытаются зарабатывать деньги, "которые не положено зарабатывать"."С этим нужно бороться. И партия тоже будет принимать все необходимые меры", - заключил председатель ЕР.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201030/lekarstvo-1582234022.html

https://ria.ru/20201030/ingalyatory-1582205296.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий медведев, единая россия, общество