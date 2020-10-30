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https://ria.ru/20201030/lekarstva-1582268357.html
Медведев оценил ситуацию с обеспечением лекарствами от COVID-19 в России
Медведев оценил ситуацию с обеспечением лекарствами от COVID-19 в России
Ситуация с обеспечением лекарствами от коронавируса пациентов в РФ в целом контролируется, но есть сложности, власти должны уделить этому внимание, заявил... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T13:30
2020-10-30T13:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
дмитрий медведев
единая россия
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Ситуация с обеспечением лекарствами от коронавируса пациентов в РФ в целом контролируется, но есть сложности, власти должны уделить этому внимание, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.Он отметил, что видит много жалоб граждан, в том числе в соцсетях: россияне жалуются, что тот или иной препарат нельзя достать."Это правда, на это нельзя закрывать глаза. Надо просто, чтобы региональные власти вместе с федеральными структурами, с Минздравом, с правительством этим занимались и оперативно все эти задачи решали", - заключил председатель ЕР."Единая Россия" намерена принимать участие в контроле за ситуацией на лекарственном рынке в России, продолжил Дмитрий Медведев.В августе ЕР провела совещание с профильными министерствами и ведомствами, там обсуждали инициативу о регулировании рынка лекарств. Первый замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев отмечал, что рынок лекарственных препаратов необходимо дорегулировать, поскольку во время пандемии аптеки завышали цены на маски, перчатки и отдельные противовирусные препараты.Инициативу "Единой России" о регулировании рынка лекарств также поддержали в российских регионах.Правительство РФ и региональные власти должны следить за тем, чтобы рекомендованные цены на жизненно важные препараты не завышались, при нарушениях следует применять меры ответственности, добавил Дмитрий Медведев."Это задача правительства, Минздрава и региональных властей - следить за тем, чтобы рекомендованные цены (на жизненно важные препараты - ред.) не нарушались. А в случае необходимости применять и меры ответственности", - сказал Медведев в ходе онлайн-приема граждан.Он обратил внимание на то, что "даже на сложных ситуациях, на эпидемии" некоторые люди пытаются зарабатывать деньги, "которые не положено зарабатывать"."С этим нужно бороться. И партия тоже будет принимать все необходимые меры", - заключил председатель ЕР.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201030/lekarstvo-1582234022.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий медведев, единая россия, общество

Медведев оценил ситуацию с обеспечением лекарствами от COVID-19 в России

13:30 30.10.2020 (обновлено: 13:37 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Ситуация с обеспечением лекарствами от коронавируса пациентов в РФ в целом контролируется, но есть сложности, власти должны уделить этому внимание, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

"Ситуация в целом, безусловно, контролируется. Но есть и сложности", - сказал Медведев в ходе онлайн-приема граждан.

Он отметил, что видит много жалоб граждан, в том числе в соцсетях: россияне жалуются, что тот или иной препарат нельзя достать.
"Это правда, на это нельзя закрывать глаза. Надо просто, чтобы региональные власти вместе с федеральными структурами, с Минздравом, с правительством этим занимались и оперативно все эти задачи решали", - заключил председатель ЕР.
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"Единая Россия" намерена принимать участие в контроле за ситуацией на лекарственном рынке в России, продолжил Дмитрий Медведев.

"Партия тоже будет обязательно принимать участие в том, чтобы контролировать развитие ситуации на лекарственном рынке", - сказал Медведев во время онлайн-приема граждан на базе центральной общественной приемной партии.

В августе ЕР провела совещание с профильными министерствами и ведомствами, там обсуждали инициативу о регулировании рынка лекарств. Первый замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев отмечал, что рынок лекарственных препаратов необходимо дорегулировать, поскольку во время пандемии аптеки завышали цены на маски, перчатки и отдельные противовирусные препараты.
Инициативу "Единой России" о регулировании рынка лекарств также поддержали в российских регионах.
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Правительство РФ и региональные власти должны следить за тем, чтобы рекомендованные цены на жизненно важные препараты не завышались, при нарушениях следует применять меры ответственности, добавил Дмитрий Медведев.
"Это задача правительства, Минздрава и региональных властей - следить за тем, чтобы рекомендованные цены (на жизненно важные препараты - ред.) не нарушались. А в случае необходимости применять и меры ответственности", - сказал Медведев в ходе онлайн-приема граждан.
Он обратил внимание на то, что "даже на сложных ситуациях, на эпидемии" некоторые люди пытаются зарабатывать деньги, "которые не положено зарабатывать".
"С этим нужно бороться. И партия тоже будет принимать все необходимые меры", - заключил председатель ЕР.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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