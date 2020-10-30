https://ria.ru/20201030/ledokoly-1581899103.html

"У русских десятки, у нас — два": в чем США безнадежно отстали от России

"У русских десятки, у нас — два": в чем США безнадежно отстали от России

Американцы стремительно теряют Арктику. К такому неутешительному для США выводу пришли члены комитета по вооруженным силам сената Роджер Уикер и Дэн Салливан... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T08:00

2020-10-30T08:00

2020-10-30T12:02

илья муромец

центр военно-политических исследований

атомфлот

дональд трамп

владимир ленин (владимир ульянов)

безопасность

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Американцы стремительно теряют Арктику. К такому неутешительному для США выводу пришли члены комитета по вооруженным силам сената Роджер Уикер и Дэн Салливан. По мнению сенаторов, стране остро не хватает ледоколов, способных действовать на Северном полюсе и Россия находится в куда более выигрышном положении. О ледоколах и их роли в продвижении интересов крупнейших государств — в материале РИА Новости.Одинокий ледоколУикер и Салливан констатируют: Москва располагает крупнейшим в мире ледокольным флотом, насчитывающим 40 судов. Для сравнения: у Береговой охраны США всего два ледокола — PolarStar и Healy, причем второй ремонтируется после пожара на борту. Одного исправного ледокола для экономической и военной сверхдержавы явно недостаточно. А ведь контроль над Арктикой открывает доступ к богатым природным ресурсам и позволяет обеспечивать постоянное военное присутствие на севере Евразии.Эксперты напомнили, что этим летом ВМФ России провел крупнейшие со времен холодной войны учения неподалеку от берегов Аляски. Кроме того, Москва в последние годы восстановила около 50 военных объектов в Арктике, заброшенных после распада Советского Союза. Там снова разместили войска и вооружения. Китай, в свою очередь, строит два корабля ледового класса и не скрывает, что рассматривает регион в качестве экономического "Полярного шелкового пути". На арктическом празднике жизни американцы явно выглядят бедными родственниками.Еще в июне президент Дональд Трамп сообщил о необходимости создать многочисленный флот ледоколов. Американские власти запустили программу по строительству шести новых кораблей, включая суда тяжелого класса, которые не закладывались в стране 40 лет. Конгресс уже профинансировал головной ледокол — он должен выйти на морские испытания к 2024-му. В свою очередь, командование Береговой охраны запросило средства на второй корабль.А пока, сообщают сенаторы, придется продлевать срок службы Polar Star как минимум до 2023-го. Учитывая, что судно фактически выработало ресурс еще в начале века, задача обеспечить доминирование США в Арктике ему явно не по зубам.Ледовая армадаРоссия никогда не прекращала строительство судов ледового класса. Так, 21 октября в эксплуатацию ввели головной атомный ледокол проекта 22220 "Арктика". Корабль, оборудованный двумя энергетическими установками с реакторами РИТМ-200 тепловой мощностью по 175 мегаватт каждый, преодолевает лед толщиной 2,8 метра со скоростью полтора-два узла. Может работать как в океане, так и в руслах рек. "Атомфлот" рассчитывает получить еще четыре судна проекта — "Сибирь", "Урал", "Якутия" и "Чукотка". Первые два, как ожидается, введут в эксплуатацию в 2021-м и 2022-м соответственно."Спуск на воду ледокола "Арктика" — это не просто событие, когда создается очень крупное судно, причем оригинальное, на отечественных верфях, без западных технологий и составляющих, — сообщил в эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин. — Главное — политическое значение. Серия новых ледоколов будет построена в ближайшие годы, и Россия сможет контролировать ситуацию по Северному морскому пути не только на глубоководных участках, но и, что гораздо важнее, на мелководных. Теперь мы можем обеспечить транспортный коридор из Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу, причем круглогодично".Именно атомные ледоколы — залог успеха любого военного и гражданского строительства в регионе. Помимо "Арктики", у России имеются два судна с двухреакторной ядерной энергетической установкой мощностью 75 тысяч лошадиных сил ("Ямал", "50 лет Победы"), два ледокола с однореакторной установкой мощностью около 50 тысяч лошадиных сил ("Таймыр", "Вайгач"), атомный лихтеровоз "Севморпуть" с реакторной установкой мощностью 40 тысяч лошадиных сил и пять судов технологического обслуживания. Ледокол "Советский Союз" находится в эксплуатационном резерве. Весьма внушительная арктическая флотилия, и это даже без учета дизель-электрических судов.К последним относится, например, суперсовременный "Илья Муромец", вошедший в состав Северного флота в 2017-м. Он способен работать в сплошном ледовом поле толщиной до метра. Помимо выполнения основной функции — проводки кораблей через арктические воды, судно доставляет грузы для арктической группировки войск. Проект предусматривает и монтаж бортового вооружения, в частности корабельных скорострельных артиллерийских установок АК-630, АК-230, АК-306. Теоретически ледокол можно превратить в ударный боевой корабль — достаточно лишь оснастить его противокорабельными ракетами.Лидировали всегдаРоссия всегда опережала другие страны в строительстве кораблей ледового класса. Первым ледоколом современного типа стал спасательный винтовой буксир "Пайлот", введенный в эксплуатацию в 1864-м. Специальная носовая часть позволяла ему наползать на лед и ломать его собственным весом. Эта конструкция получила международное признание. Зимой 1871-го германское правительство приобрело у России чертежи ледокола, чтобы расчистить акваторию Гамбургского порта и Эльбу ото льда, так как экстремально низкие температуры полностью сковали торговлю в регионе. Потом примеру немцев последовали предприниматели из Дании, Швеции и США.Первый в мире атомный ледокол также построили в СССР — его назвали "Ленин". Атомоход передали Министерству морского флота в 1959-м. Этот гигант существенно продлил навигацию в северных широтах. Только за первые шесть лет эксплуатации "Ленин" прошел свыше 82 тысяч морских миль и самостоятельно провел более 400 судов. В 1989-м ледокол поставили на вечную стоянку в Мурманске, он включен в единый реестр памятников культурного наследия федерального значения.Россия — единственная страна, эксплуатирующая ледокол-лихтеровоз. "Севморпуть" водоизмещением 61,88 тысячи тонн — крупнейший в мире транспортный корабль, эксплуатируется с 1988-го. Способен самостоятельно пробиваться через лед толщиной до метра. На сегодняшний день это единственное действующее грузовое судно с атомной силовой установкой.

https://ria.ru/20170417/1492426719.html

https://ria.ru/20171004/1506029188.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илья муромец, центр военно-политических исследований, атомфлот, дональд трамп, владимир ленин (владимир ульянов), безопасность