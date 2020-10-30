https://ria.ru/20201030/kvadrokopter-1582335524.html

Квадрокоптеры будут следить за пожарами в калужских лесах

Квадрокоптеры будут следить за пожарами в калужских лесах

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области закупило беспилотные летательные аппараты для наблюдения за лесами в пожароопасный период, сообщило РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T17:46

2020-10-30T17:46

2020-10-30T17:46

калужская область

владислав шапша

калужская область

общество

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КАЛУГА, 30 окт – РИА Новости. Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области закупило беспилотные летательные аппараты для наблюдения за лесами в пожароопасный период, сообщило правительство региона."По инициативе главы региона Владислава Шапши дополнительно к технике, которая приобреталась в рамках федерального проекта "Сохранение лесов", было выделено 10 миллионов рублей для создания системы оперативного мониторинга территории лесничеств. Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области закупило беспилотные летательные аппараты на средства областного бюджета", - говорится в сообщении.Три квадрокоптера уже поступили на вооружение калужской лесопожарной службы. Дроны приступят к патрулированию в 2021 году во время пожароопасного сезона."Они помогут более оперативно определять пути подъезда пожарной техники к очагам возгораний. Новые квадрокоптеры оснащены динамическими объективами с оптическим и цифровым зумом, а также прожекторами и мигающими маячками, которые позволят выполнять полеты в условиях плохой видимости или ночное время", - информирует областное правительство.

https://ria.ru/20201026/kaluga-1581647309.html

калужская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав шапша, калужская область, общество