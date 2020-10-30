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Калужская область
Калужская область
https://ria.ru/20201030/kvadrokopter-1582335524.html
Квадрокоптеры будут следить за пожарами в калужских лесах
Квадрокоптеры будут следить за пожарами в калужских лесах
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области закупило беспилотные летательные аппараты для наблюдения за лесами в пожароопасный период, сообщило РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T17:46
2020-10-30T17:46
калужская область
владислав шапша
калужская область
общество
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КАЛУГА, 30 окт – РИА Новости. Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области закупило беспилотные летательные аппараты для наблюдения за лесами в пожароопасный период, сообщило правительство региона."По инициативе главы региона Владислава Шапши дополнительно к технике, которая приобреталась в рамках федерального проекта "Сохранение лесов", было выделено 10 миллионов рублей для создания системы оперативного мониторинга территории лесничеств. Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области закупило беспилотные летательные аппараты на средства областного бюджета", - говорится в сообщении.Три квадрокоптера уже поступили на вооружение калужской лесопожарной службы. Дроны приступят к патрулированию в 2021 году во время пожароопасного сезона."Они помогут более оперативно определять пути подъезда пожарной техники к очагам возгораний. Новые квадрокоптеры оснащены динамическими объективами с оптическим и цифровым зумом, а также прожекторами и мигающими маячками, которые позволят выполнять полеты в условиях плохой видимости или ночное время", - информирует областное правительство.
https://ria.ru/20201026/kaluga-1581647309.html
калужская область
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владислав шапша, калужская область, общество

Квадрокоптеры будут следить за пожарами в калужских лесах

17:46 30.10.2020
 
© Фото : страница Владислава Шапши в FacebookВладислав Шапша
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото : страница Владислава Шапши в Facebook
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 30 окт – РИА Новости. Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области закупило беспилотные летательные аппараты для наблюдения за лесами в пожароопасный период, сообщило правительство региона.
"По инициативе главы региона Владислава Шапши дополнительно к технике, которая приобреталась в рамках федерального проекта "Сохранение лесов", было выделено 10 миллионов рублей для создания системы оперативного мониторинга территории лесничеств. Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области закупило беспилотные летательные аппараты на средства областного бюджета", - говорится в сообщении.
Три квадрокоптера уже поступили на вооружение калужской лесопожарной службы. Дроны приступят к патрулированию в 2021 году во время пожароопасного сезона.
"Они помогут более оперативно определять пути подъезда пожарной техники к очагам возгораний. Новые квадрокоптеры оснащены динамическими объективами с оптическим и цифровым зумом, а также прожекторами и мигающими маячками, которые позволят выполнять полеты в условиях плохой видимости или ночное время", - информирует областное правительство.
Склад - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 19:21Калужская область
В Калужской области построят завод по производству изделий из пластика
 
Калужская областьВладислав ШапшаКалужская областьОбщество
 
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