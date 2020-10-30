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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201030/kurs-1582280929.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на три копейки
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на три копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 2,73 копейки - до 92,6284 рубля, курс доллара увеличился на 46,24 копейки РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T14:16
2020-10-30T14:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 2,73 копейки - до 92,6284 рубля, курс доллара увеличился на 46,24 копейки - до 79,3323 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 26,7 копейки, составив 85,3155 рубля.
https://ria.ru/20201030/dollar-1582212601.html
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на три копейки

14:16 30.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 2,73 копейки - до 92,6284 рубля, курс доллара увеличился на 46,24 копейки - до 79,3323 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 26,7 копейки, составив 85,3155 рубля.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
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Эксперт оценил возможность снижение доллара ниже 70 рублей
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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