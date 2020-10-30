https://ria.ru/20201030/kurs-1582280929.html

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на три копейки

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на три копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 2,73 копейки - до 92,6284 рубля, курс доллара увеличился на 46,24 копейки РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T14:16

2020-10-30T14:16

2020-10-30T14:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 2,73 копейки - до 92,6284 рубля, курс доллара увеличился на 46,24 копейки - до 79,3323 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 26,7 копейки, составив 85,3155 рубля.

https://ria.ru/20201030/dollar-1582212601.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика