https://ria.ru/20201030/kurgan-1582352205.html

В Курган прибыла группа военврачей для помощи в борьбе с COVID-19

В Курган прибыла группа военврачей для помощи в борьбе с COVID-19

В Курганскую область прибыли специалисты сводного медицинского отряда Минобороны, которые будут оказывать как практическую, так и организационно-методическую... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T18:42

2020-10-30T18:42

2020-10-30T18:42

коронавирус в россии

курган

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КУРГАН, 30 окт – РИА Новости. В Курганскую область прибыли специалисты сводного медицинского отряда Минобороны, которые будут оказывать как практическую, так и организационно-методическую помощь региону в борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба областного правительства.В состав отряда входят реаниматологи, пульмонологи и анестезиологи.По сообщению пресс службы, всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлены 5853 случая COVID-19."Федеральные власти оперативно отреагировали на просьбы региона о помощи в борьбе с коронавирусом. Сразу после обращения начали формироваться бригады специалистов и через несколько дней военные медики и врачи из Москвы, Челябинска и Тюмени уже приступили к работе в регионе", - говорится в сообщении.Бригада военных медиков ознакомилась с работой самых крупных ковидных госпиталей, развернутых на базе курганских больниц.Глава региона Вадим Шумков на встрече с прибывшими военрачами обсудил направления работы, которые позволят повысить качество организации медицинской помощи жителям области. Планируется, что прибывшие специалисты не только поделятся с курганскими коллегами опытом работы в сложных ситуациях и борьбе с COVID-19, а также сами будут лечить пациентов.Пресс-служба отмечает, что в регионе особое внимание уделяется мероприятиям, позволяющим снизить риск заражения: регулярно проводятся проверки объектов торговли, транспорта и жилого фонда. Ограничено проведение массовых мероприятий.Власти региона оперативно принимают меры, направленные на борьбу с коронавирусом. Так с начала года более чем в десять раз увеличено количество коек для пациентов с COVID-19. На станции скорой помощи поступили 60 новых автомобилей, закупается оборудование для диагностики, в том числе компьютерной томографии.

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курган

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, курган