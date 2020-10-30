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В Курган прибыла группа военврачей для помощи в борьбе с COVID-19
В Курган прибыла группа военврачей для помощи в борьбе с COVID-19
В Курганскую область прибыли специалисты сводного медицинского отряда Минобороны, которые будут оказывать как практическую, так и организационно-методическую... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T18:42
2020-10-30T18:42
коронавирус в россии
курган
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КУРГАН, 30 окт – РИА Новости. В Курганскую область прибыли специалисты сводного медицинского отряда Минобороны, которые будут оказывать как практическую, так и организационно-методическую помощь региону в борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба областного правительства.В состав отряда входят реаниматологи, пульмонологи и анестезиологи.По сообщению пресс службы, всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлены 5853 случая COVID-19."Федеральные власти оперативно отреагировали на просьбы региона о помощи в борьбе с коронавирусом. Сразу после обращения начали формироваться бригады специалистов и через несколько дней военные медики и врачи из Москвы, Челябинска и Тюмени уже приступили к работе в регионе", - говорится в сообщении.Бригада военных медиков ознакомилась с работой самых крупных ковидных госпиталей, развернутых на базе курганских больниц.Глава региона Вадим Шумков на встрече с прибывшими военрачами обсудил направления работы, которые позволят повысить качество организации медицинской помощи жителям области. Планируется, что прибывшие специалисты не только поделятся с курганскими коллегами опытом работы в сложных ситуациях и борьбе с COVID-19, а также сами будут лечить пациентов.Пресс-служба отмечает, что в регионе особое внимание уделяется мероприятиям, позволяющим снизить риск заражения: регулярно проводятся проверки объектов торговли, транспорта и жилого фонда. Ограничено проведение массовых мероприятий.Власти региона оперативно принимают меры, направленные на борьбу с коронавирусом. Так с начала года более чем в десять раз увеличено количество коек для пациентов с COVID-19. На станции скорой помощи поступили 60 новых автомобилей, закупается оборудование для диагностики, в том числе компьютерной томографии.
https://ria.ru/20200921/vaktsina-1577570272.html
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коронавирус в россии, курган

В Курган прибыла группа военврачей для помощи в борьбе с COVID-19

18:42 30.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКурган. Архивное фото
Курган. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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КУРГАН, 30 окт – РИА Новости. В Курганскую область прибыли специалисты сводного медицинского отряда Минобороны, которые будут оказывать как практическую, так и организационно-методическую помощь региону в борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба областного правительства.
В состав отряда входят реаниматологи, пульмонологи и анестезиологи.
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По сообщению пресс службы, всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлены 5853 случая COVID-19.
"Федеральные власти оперативно отреагировали на просьбы региона о помощи в борьбе с коронавирусом. Сразу после обращения начали формироваться бригады специалистов и через несколько дней военные медики и врачи из Москвы, Челябинска и Тюмени уже приступили к работе в регионе", - говорится в сообщении.
Бригада военных медиков ознакомилась с работой самых крупных ковидных госпиталей, развернутых на базе курганских больниц.
Глава региона Вадим Шумков на встрече с прибывшими военрачами обсудил направления работы, которые позволят повысить качество организации медицинской помощи жителям области. Планируется, что прибывшие специалисты не только поделятся с курганскими коллегами опытом работы в сложных ситуациях и борьбе с COVID-19, а также сами будут лечить пациентов.
"Мы проговорили вопросы дислокации, на какие направления в первую очередь поедут эти специалисты, потому что это высокопрофессиональные ребята, военные медики – особая профессия. Обсуждаем больницы города Кургана, Шадринска, несколько центральных районных больниц", - сказал Шумков по итогам встречи.
Пресс-служба отмечает, что в регионе особое внимание уделяется мероприятиям, позволяющим снизить риск заражения: регулярно проводятся проверки объектов торговли, транспорта и жилого фонда. Ограничено проведение массовых мероприятий.
Власти региона оперативно принимают меры, направленные на борьбу с коронавирусом. Так с начала года более чем в десять раз увеличено количество коек для пациентов с COVID-19. На станции скорой помощи поступили 60 новых автомобилей, закупается оборудование для диагностики, в том числе компьютерной томографии.
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