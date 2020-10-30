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В ресторанах России с пятницы запрещено курение кальянов и вейпов
В ресторанах России с пятницы запрещено курение кальянов и вейпов
Курение кальянов и электронных сигарет в российских кафе и ресторанах запрещается с 30 октября, соответствующие поправки в "антитабачный закон" (закон об охране РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T00:22
2020-10-30T00:22
россия
борис титов
москва
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Курение кальянов и электронных сигарет в российских кафе и ресторанах запрещается с 30 октября, соответствующие поправки в "антитабачный закон" (закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма) были приняты в конце июля.Курение табака в российских кафе и ресторанах запрещено с 1 июня 2014 года. В свою очередь, с пятницы не допускается также потребление никотинсодержащей продукции (системы нагревания табака, электронные сигареты, вейпы) или использование кальянов в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общепита.Новый запрет вступает в силу в то время, когда трафик заведений общепита и так сокращается - на фоне распространения коронавируса и ограничений из-за пандемии. Например, Роспотребнадзор ранее рекомендовал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, а регионам - запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в период с 23 до 6 часов.Бизнес-омбудсмен Борис Титов отметил, что запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах - проблема, которая идет "параллельно" коронавирусным ограничениям, наслаивается на них. "Но, в отличие от ограничений, у нее есть простое решение", - сказал РИА Новости Титов. По его мнению, достаточно законодательно разделить рестораны и кальянные при помощи разных кодов ОКВЭД (Общероссийского классификатора видов экономической деятельности): сейчас кальянные работают под ОКВЭД ресторанов."Тогда и клиенты, и инспекторы будут понимать, о чем идет речь. Те, кому дым кальяна за соседним столиком не нужен, в специализированную кальянную просто не пойдут. Тут речь даже не о поддержке отрасли, а, скорее, о здравом смысле. Мы направили соответствующее предложение в правительство, надеемся, оно будет рассмотрено", - заключил бизнес-омбудсмен.Ресторатор Тимур Ланский отмечает: кальяны - услуга, требующая специальной сервисной службы и индивидуального обслуживания, специальных технических условий. "Я лично понимаю озабоченность законодателей о вреде курения в общественных местах и предприятиях общественного питания в том числе. Но одно дело - ввести продуманные меры по предотвращению вреда от курения. Это, несомненно, нужное дело. И совсем другое - просто бескомпромиссно и бездумно запрещать все", - подчеркивает собеседник РИА Новости.По его словам, в кальянной отрасли задействованы сотни тысяч специалистов. "Кроме того, кальяны сейчас есть в 40-50% ресторанов и кафе. Для многих из них это 10-20% от дохода. А в условиях кризиса и пандемии эти проценты могут быть решающими в вопросе поддержания бизнеса на плаву", - говорит Ланский.Он привел пример других стран, где помещения общепита, если позволяет площадь, делятся на курящие и некурящие зоны, и для таких ресторанов устанавливаются специальные требования к вентиляции и воздухообмену. "Пусть такая система для многих заведений будет затратна, но тогда они выживут, их сотрудники не потеряют работу, а гости не потеряют любимую услугу", - заключил ресторатор.
https://ria.ru/20200810/1575566887.html
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россия, борис титов, москва, общество

В ресторанах России с пятницы запрещено курение кальянов и вейпов

00:22 30.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОфициантка в защитной маске на открывшейся летней веранде ресторана "Сахалин" в Москве
Официантка в защитной маске на открывшейся летней веранде ресторана Сахалин в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Курение кальянов и электронных сигарет в российских кафе и ресторанах запрещается с 30 октября, соответствующие поправки в "антитабачный закон" (закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма) были приняты в конце июля.
Курение табака в российских кафе и ресторанах запрещено с 1 июня 2014 года. В свою очередь, с пятницы не допускается также потребление никотинсодержащей продукции (системы нагревания табака, электронные сигареты, вейпы) или использование кальянов в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общепита.
Кальян - РИА Новости, 1920, 10.08.2020
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Минздрав объяснил, почему кальяны вреднее сигарет
Новый запрет вступает в силу в то время, когда трафик заведений общепита и так сокращается - на фоне распространения коронавируса и ограничений из-за пандемии. Например, Роспотребнадзор ранее рекомендовал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, а регионам - запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в период с 23 до 6 часов.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов отметил, что запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах - проблема, которая идет "параллельно" коронавирусным ограничениям, наслаивается на них. "Но, в отличие от ограничений, у нее есть простое решение", - сказал РИА Новости Титов. По его мнению, достаточно законодательно разделить рестораны и кальянные при помощи разных кодов ОКВЭД (Общероссийского классификатора видов экономической деятельности): сейчас кальянные работают под ОКВЭД ресторанов.
"Тогда и клиенты, и инспекторы будут понимать, о чем идет речь. Те, кому дым кальяна за соседним столиком не нужен, в специализированную кальянную просто не пойдут. Тут речь даже не о поддержке отрасли, а, скорее, о здравом смысле. Мы направили соответствующее предложение в правительство, надеемся, оно будет рассмотрено", - заключил бизнес-омбудсмен.
Ресторатор Тимур Ланский отмечает: кальяны - услуга, требующая специальной сервисной службы и индивидуального обслуживания, специальных технических условий. "Я лично понимаю озабоченность законодателей о вреде курения в общественных местах и предприятиях общественного питания в том числе. Но одно дело - ввести продуманные меры по предотвращению вреда от курения. Это, несомненно, нужное дело. И совсем другое - просто бескомпромиссно и бездумно запрещать все", - подчеркивает собеседник РИА Новости.
Кальян - РИА Новости, 1920, 10.08.2020
10 августа, 15:31
Минздрав: кальян в коронавирус особенно опасен
По его словам, в кальянной отрасли задействованы сотни тысяч специалистов. "Кроме того, кальяны сейчас есть в 40-50% ресторанов и кафе. Для многих из них это 10-20% от дохода. А в условиях кризиса и пандемии эти проценты могут быть решающими в вопросе поддержания бизнеса на плаву", - говорит Ланский.
Он привел пример других стран, где помещения общепита, если позволяет площадь, делятся на курящие и некурящие зоны, и для таких ресторанов устанавливаются специальные требования к вентиляции и воздухообмену. "Пусть такая система для многих заведений будет затратна, но тогда они выживут, их сотрудники не потеряют работу, а гости не потеряют любимую услугу", - заключил ресторатор.
 
РоссияБорис ТитовМоскваОбщество
 
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