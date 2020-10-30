https://ria.ru/20201030/kuban-1582373788.html

Знак "Сделано на Кубани" получат 244 товара

Знак "Сделано на Кубани" получат 244 товара

Согласно итогам VI краевого конкурса в области качества "Сделано на Кубани", победителями признаны 244 товара 82 организаций региона, они получат право на... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T20:31

2020-10-30T20:31

2020-10-30T20:31

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодарский край

общество

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КРАСНОДАР, 30 окт - РИА Новости. Согласно итогам VI краевого конкурса в области качества "Сделано на Кубани", победителями признаны 244 товара 82 организаций региона, они получат право на безвозмездной основе размещать бренд на упаковке, сообщает администрация края."По итогам заседания конкурсной комиссии победителями признаны 244 товара 82 организаций Краснодарского края. Наибольшее количество победителей – 145 товаров – относятся к продовольственной группе, 30 товаров – непродовольственной группе и 69 товаров – производственно-технического назначения", - говорится в сообщении. В ближайшее время состоится награждение победителей.Как отметили в департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя региона, вся продукция прошла всестороннюю оценку высококвалифицированных специалистов. Эксперты проверили товары на органолептические показатели, документацию и соответствие маркировки предъявляемым требованиям, провели визуальный осмотр.Отмечается, что дополнительно товары со знаком регулярно проверяют с помощью лабораторных исследований. В случае ухудшения или изменения показателей производитель лишается знака качества, добавили в ведомстве.Краевой конкурс в области качества "Сделано на Кубани" проводится с января 2018 года по инициативе губернатора региона Вениамина Кондратьева. Знак качества помогает выделить местную продукцию из множества товаров, а также дает гарантию, что товар является качественным и безопасным для потребителя. Победители конкурса имеют право на безвозмездной основе размещать бренд на упаковке. За три года проведения конкурса обладателями знака "Сделано на Кубани" стали 797 товара от 216 организаций.

https://ria.ru/20201030/otdykh-1582368814.html

https://ria.ru/20201030/kuban-1582256118.html

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, краснодарский край, общество