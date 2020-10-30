Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201030/ks-1582277133.html
В КС Украины увидели признаки переворота в решении Зеленского о роспуске
В КС Украины увидели признаки переворота в решении Зеленского о роспуске
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий прокомментировал законопроект президента Владимира Зеленского о прекращении полномочий действующего... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T13:58
2020-10-30T16:29
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582275009_0:119:1276:837_1400x0_80_0_0_6437d6ddfc061e082b21b78fa948cb1c.jpg
КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий прокомментировал законопроект президента Владимира Зеленского о прекращении полномочий действующего состава суда и усмотрел в нем признаки госпереворота. По его словам, документ нарушает две конституционные нормы.Глава КС отметил, что идея переизбрания судей направлена на создание "послушного суда". Он считает, что за инициативой стоит окружение Зеленского, но имен называть не стал. "Цель всего этого — создать нейтральный, послушный, "кнопочный" суд. Нажал на кнопку — вот там дело, идите, рассмотрите, отдыхайте — отпустили кнопку. Нажали кнопку — снова дело. При "кнопочной системе" будет прогнозировано, что будет рассматривать суд и как рассматривать. Этого хотят наши европейские доноры? Я сомневаюсь", — заявил Тупицкий.Он также подчеркнул, что готов отчитаться перед Верховной радой и Советом национальной безопасности и обороны в связи с решением суда о признании неконституционными ряда норм антикоррупционного закона. При этом он заявил, что не требует отзыва президентского законопроекта о роспуске. "Я, наоборот, хотел бы, чтобы с ним ознакомились как можно больше парламентариев, чтоб это не решалось в одну ночь, чтобы все подошли к этому осознанно", — добавил глава КС.Ранее суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса о недостоверном декларировании. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. Это решение закрыло доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушило всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований ЕС для предоставления Украине безвизового режима и финансовой помощи. В офисе президента решение назвали неправовым и противоречащим интересам страны.Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава КС и предложил Раде признать ничтожным решение суда Украины об отмене антикоррупционных норм.По закону, в Конституционный суд входят 18 судей, которые назначаются президентом Украины, Верховной радой и съездом судей по шесть человек на девять лет без права на повторное назначение.
https://ria.ru/20190708/1556315079.html
https://ria.ru/20201030/ks-1582284648.html
https://ria.ru/20201030/sudya-1582194911.html
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582275009_1:0:1276:956_1400x0_80_0_0_2059a782bcbe37be4e0c6e8bfe3e4312.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

В КС Украины увидели признаки переворота в решении Зеленского о роспуске

13:58 30.10.2020 (обновлено: 16:29 30.10.2020)
 
© РИА НовостиАкция у здания Конституционного суда Украины
Акция у здания Конституционного суда Украины - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий прокомментировал законопроект президента Владимира Зеленского о прекращении полномочий действующего состава суда и усмотрел в нем признаки госпереворота.

"Сегодня появляется проект закона, за ночь его склепали, который имеет признаки конституционного переворота на Украине, я это ответственно заявляю", — сказал Тупицкий на брифинге, который транслирует агентство УНН.

По его словам, документ нарушает две конституционные нормы.
Глава КС отметил, что идея переизбрания судей направлена на создание "послушного суда". Он считает, что за инициативой стоит окружение Зеленского, но имен называть не стал.
Здание Конституционного суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.07.2019
8 июля 2019, 14:58
Бывший глава Конституционного суда Украины назвал его "проходным двором"
"Цель всего этого — создать нейтральный, послушный, "кнопочный" суд. Нажал на кнопку — вот там дело, идите, рассмотрите, отдыхайте — отпустили кнопку. Нажали кнопку — снова дело. При "кнопочной системе" будет прогнозировано, что будет рассматривать суд и как рассматривать. Этого хотят наши европейские доноры? Я сомневаюсь", — заявил Тупицкий.
Он также подчеркнул, что готов отчитаться перед Верховной радой и Советом национальной безопасности и обороны в связи с решением суда о признании неконституционными ряда норм антикоррупционного закона.
При этом он заявил, что не требует отзыва президентского законопроекта о роспуске.
"Я, наоборот, хотел бы, чтобы с ним ознакомились как можно больше парламентариев, чтоб это не решалось в одну ночь, чтобы все подошли к этому осознанно", — добавил глава КС.
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
14:31
Глава КС Украины заявил, что не пойдет на допрос в Госбюро расследований
Ранее суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса о недостоверном декларировании. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. Это решение закрыло доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушило всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований ЕС для предоставления Украине безвизового режима и финансовой помощи.
В офисе президента решение назвали неправовым и противоречащим интересам страны.
Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава КС и предложил Раде признать ничтожным решение суда Украины об отмене антикоррупционных норм.
По закону, в Конституционный суд входят 18 судей, которые назначаются президентом Украины, Верховной радой и съездом судей по шесть человек на девять лет без права на повторное назначение.
Заседание Конституционного суда Украины - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
00:11
Главу Конституционного суда Украины проверяют на причастность к банде
 
Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Источник назвал дату старта второй тяжелой ракеты "Ангара" с Плесецка
00:58Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 20 человек
00:56Небензя надеется, что Нью-Йорк избежит беспорядков из-за выборов
00:54В Баку назвали неприемлемыми обстрелы мирных жителей
00:47Kurier: Около 50 людей турецкого происхождения напали на церковь в Вене
00:45Ереван показал видео ударов фосфорным оружием в Карабахе со стороны Баку
00:37В Белоруссии рассказали о борьбе с "правовым нигилизмом" студентов
00:32Баку и Ереван в течение недели предоставят списки пленных для обмена
00:30Баку и Ереван включились в открытый обмен мнениями по Карабаху
00:30В Италии продадут дома по цене гамбургера
00:25Число раненных при землетрясении на западе Турции возросло до 763
00:19В Карабахе сообщили о гибели мирного жителя при обстреле
00:11Небензя рассказал о перспективе обсуждения Карабаха в Совбезе ООН
00:07Баку и Ереван договорились не целиться в невоенные объекты
23:57Совет Европы осудил теракт в Ницце
23:50В Барселоне начались столкновения с полицией на акции против карантина
23:50Кадырова возмутила реакция Жириновского на его обращение к Макрону
23:43СМИ: в Ницце задержали второго человека по делу о нападении у церкви
23:40В Варшаве полиция выставила кордон у дома Качиньского из-за протестов
23:32Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия в Карабахе
Лента новостейМолния