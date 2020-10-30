https://ria.ru/20201030/ks-1582277133.html

В КС Украины увидели признаки переворота в решении Зеленского о роспуске

В КС Украины увидели признаки переворота в решении Зеленского о роспуске

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий прокомментировал законопроект президента Владимира Зеленского о прекращении полномочий действующего... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T13:58

2020-10-30T13:58

2020-10-30T16:29

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий прокомментировал законопроект президента Владимира Зеленского о прекращении полномочий действующего состава суда и усмотрел в нем признаки госпереворота. По его словам, документ нарушает две конституционные нормы.Глава КС отметил, что идея переизбрания судей направлена на создание "послушного суда". Он считает, что за инициативой стоит окружение Зеленского, но имен называть не стал. "Цель всего этого — создать нейтральный, послушный, "кнопочный" суд. Нажал на кнопку — вот там дело, идите, рассмотрите, отдыхайте — отпустили кнопку. Нажали кнопку — снова дело. При "кнопочной системе" будет прогнозировано, что будет рассматривать суд и как рассматривать. Этого хотят наши европейские доноры? Я сомневаюсь", — заявил Тупицкий.Он также подчеркнул, что готов отчитаться перед Верховной радой и Советом национальной безопасности и обороны в связи с решением суда о признании неконституционными ряда норм антикоррупционного закона. При этом он заявил, что не требует отзыва президентского законопроекта о роспуске. "Я, наоборот, хотел бы, чтобы с ним ознакомились как можно больше парламентариев, чтоб это не решалось в одну ночь, чтобы все подошли к этому осознанно", — добавил глава КС.Ранее суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса о недостоверном декларировании. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. Это решение закрыло доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушило всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований ЕС для предоставления Украине безвизового режима и финансовой помощи. В офисе президента решение назвали неправовым и противоречащим интересам страны.Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава КС и предложил Раде признать ничтожным решение суда Украины об отмене антикоррупционных норм.По закону, в Конституционный суд входят 18 судей, которые назначаются президентом Украины, Верховной радой и съездом судей по шесть человек на девять лет без права на повторное назначение.

https://ria.ru/20190708/1556315079.html

https://ria.ru/20201030/ks-1582284648.html

https://ria.ru/20201030/sudya-1582194911.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире