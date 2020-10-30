https://ria.ru/20201030/kovid-1582277041.html

В США число новых случаев COVID-19 превысило 88 тысяч

В США число новых случаев COVID-19 превысило 88 тысяч

Рекордные с начала пандемии 88,5 тысячи случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в США, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T13:58

2020-10-30T13:58

2020-10-30T14:03

коронавирус covid-19

университет джонса хопкинса

распространение нового коронавируса

сша

в мире

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Рекордные с начала пандемии 88,5 тысячи случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в США, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Предыдущий рекорд был зафиксирован 24 октября, тогда в США сообщили о 83 757 случаях заражения за сутки.По данным университета, за минувшие 24 часа в стране зарегистрировали 88 521 случай заражения, 971 человек скончался.По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили 8 947 830 случаев заражения коронавирусом, скончались 228 тысяч человек. Излечились почти 3,5 миллиона заразившихся.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, сша, в мире