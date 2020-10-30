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https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582379886.html
В США частично остановили испытания "коктейля" из антител против COVID-19
В США частично остановили испытания "коктейля" из антител против COVID-19
Американская биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals частично приостановила клинические испытания способа лечения коронавируса антителами на... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T21:23
2020-10-30T21:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Американская биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals частично приостановила клинические испытания способа лечения коронавируса антителами на тяжелобольных пациентах из-за "потенциальной проблемы безопасности", говорится в заявлении компании.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что работает над тем, чтобы добиться скорейшего одобрения препарата из антител компании Regeneron и лекарства от компании Eli Lilly and Co и его поставки в больницы после собственного позитивного опыта лечения этими лекарствами."Основываясь на потенциальном сигнале о проблемах с безопасностью и неудовлетворительной на данный момент базой данных о рисках и преимуществах (препарата – ред.), независимый комитет по мониторингу REGN-COV2 рекомендует приостановить дальнейшие включения в список испытуемых пациентов, которым требуется высокопоточный кислород или искусственная вентиляция. Regeneron выполняет рекомендации мониторинговой комиссии", - отмечается в заявлении Regeneron.Компания указала, что приостановка продлится до получения результатов анализов других амбулаторных пациентов, участвующих в клинических испытаниях.О приостановке набора испытуемых проинформировано американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), которое сейчас оценивает возможность разрешить экстренное применение "коктейля" из антител REGN-COV2.Ранее сообщалось, что другая американская компания, Eli Lilly, полностью прекратила клинические испытания способа лечения коронавируса антителами с участием госпитализированных пациентов с коронавирусом. Ранее сообщалось о приостановке этих испытаний из-за "потенциальной проблемы безопасности". Компания подчеркивала, что приостановленные испытания отличаются от других исследований фирмы, поскольку они проводились с госпитализированными пациентами с более тяжелой формой вируса, которые проходят лечение в том числе другими препаратами. Другие испытания бамланивимаба (bamlanivimab), в частности с людьми, у которых коронавирус протекает не в тяжелой форме, продолжаются. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201030/simptom-1582217594.html
https://ria.ru/20200707/1573859338.html
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США частично остановили испытания "коктейля" из антител против COVID-19

21:23 30.10.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Американская биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals частично приостановила клинические испытания способа лечения коронавируса антителами на тяжелобольных пациентах из-за "потенциальной проблемы безопасности", говорится в заявлении компании.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что работает над тем, чтобы добиться скорейшего одобрения препарата из антител компании Regeneron и лекарства от компании Eli Lilly and Co и его поставки в больницы после собственного позитивного опыта лечения этими лекарствами.
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"Основываясь на потенциальном сигнале о проблемах с безопасностью и неудовлетворительной на данный момент базой данных о рисках и преимуществах (препарата – ред.), независимый комитет по мониторингу REGN-COV2 рекомендует приостановить дальнейшие включения в список испытуемых пациентов, которым требуется высокопоточный кислород или искусственная вентиляция. Regeneron выполняет рекомендации мониторинговой комиссии", - отмечается в заявлении Regeneron.
Компания указала, что приостановка продлится до получения результатов анализов других амбулаторных пациентов, участвующих в клинических испытаниях.
О приостановке набора испытуемых проинформировано американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), которое сейчас оценивает возможность разрешить экстренное применение "коктейля" из антител REGN-COV2.
Ранее сообщалось, что другая американская компания, Eli Lilly, полностью прекратила клинические испытания способа лечения коронавируса антителами с участием госпитализированных пациентов с коронавирусом. Ранее сообщалось о приостановке этих испытаний из-за "потенциальной проблемы безопасности". Компания подчеркивала, что приостановленные испытания отличаются от других исследований фирмы, поскольку они проводились с госпитализированными пациентами с более тяжелой формой вируса, которые проходят лечение в том числе другими препаратами. Другие испытания бамланивимаба (bamlanivimab), в частности с людьми, у которых коронавирус протекает не в тяжелой форме, продолжаются.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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