https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582379886.html

В США частично остановили испытания "коктейля" из антител против COVID-19

В США частично остановили испытания "коктейля" из антител против COVID-19

Американская биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals частично приостановила клинические испытания способа лечения коронавируса антителами на... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T21:23

2020-10-30T21:23

2020-10-30T21:23

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574272903_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_498fdb02fb1555ec09c67ac8b7f5c82d.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Американская биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals частично приостановила клинические испытания способа лечения коронавируса антителами на тяжелобольных пациентах из-за "потенциальной проблемы безопасности", говорится в заявлении компании.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что работает над тем, чтобы добиться скорейшего одобрения препарата из антител компании Regeneron и лекарства от компании Eli Lilly and Co и его поставки в больницы после собственного позитивного опыта лечения этими лекарствами."Основываясь на потенциальном сигнале о проблемах с безопасностью и неудовлетворительной на данный момент базой данных о рисках и преимуществах (препарата – ред.), независимый комитет по мониторингу REGN-COV2 рекомендует приостановить дальнейшие включения в список испытуемых пациентов, которым требуется высокопоточный кислород или искусственная вентиляция. Regeneron выполняет рекомендации мониторинговой комиссии", - отмечается в заявлении Regeneron.Компания указала, что приостановка продлится до получения результатов анализов других амбулаторных пациентов, участвующих в клинических испытаниях.О приостановке набора испытуемых проинформировано американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), которое сейчас оценивает возможность разрешить экстренное применение "коктейля" из антител REGN-COV2.Ранее сообщалось, что другая американская компания, Eli Lilly, полностью прекратила клинические испытания способа лечения коронавируса антителами с участием госпитализированных пациентов с коронавирусом. Ранее сообщалось о приостановке этих испытаний из-за "потенциальной проблемы безопасности". Компания подчеркивала, что приостановленные испытания отличаются от других исследований фирмы, поскольку они проводились с госпитализированными пациентами с более тяжелой формой вируса, которые проходят лечение в том числе другими препаратами. Другие испытания бамланивимаба (bamlanivimab), в частности с людьми, у которых коронавирус протекает не в тяжелой форме, продолжаются. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201030/simptom-1582217594.html

https://ria.ru/20200707/1573859338.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, в мире