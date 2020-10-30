https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582360140.html

Число заражений COVID-19 в Италии за сутки впервые превысило 31 тысячу

Число заражений COVID-19 в Италии за сутки впервые превысило 31 тысячу

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Италии превысило 31 тысячу, побив абсолютный рекорд четверга почти на 4 тысячи человек, сообщило... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T19:16

2020-10-30T19:16

2020-10-30T20:36

распространение нового коронавируса

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РИМ, 30 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Италии превысило 31 тысячу, побив абсолютный рекорд четверга почти на 4 тысячи человек, сообщило министерство здравоохранения.За сутки коронавирусом заразились 31 084 человека. Накануне было зарегистрировано 26,8 тысячи новых случаев.Согласно обнародованным в пятницу данным минздрава Италии, в общей сложности с начала эпидемии на Апеннинах зафиксированы 647 674 подтвержденных случая COVID-19.Жертв инфекции по стране стало больше на 199, общее число скончавшихся достигло 38 381. Накануне умерших было 217.Число выздоровевших от коронавируса в Италии резко увеличилось, на 4285, и достигло 283 567. Число пациентов отделений интенсивной терапии выросло 95 и достигло 1746 , число госпитализированных почти достигло 17 тысяч (+1030 пациентов). Накануне эти важные показатели росли на 115 и 983 человека соответственно.Статистика свидетельствует о постоянном росте проведенных тестов. Если в четверг впервые с начала эпидемии число проведенных тестов за стуки превысило 200 тысяч, то в пятницу это число превысило 215 тысяч.В пятницу еженедельный доклад минздрава и Высшего института здравоохранения (ISS) объявил, что индекс распространения заражения (Rt) в среднем по Италии доходит до 1,7. Повышенная опасность неконтролируемой передачи инфекции наблюдается в 11 из 20 итальянских областей. Местные СМИ в этом связи отмечает, что вторая волна эпидемии на Апеннинах идет по худшему из четырех предусмотренных сценариев.Последний на сегодняшний день пакет мер по борьбе с COVID-19 вступил в силу в понедельник. Они включают запрет на работу заведений общественного питания после 18.00 и закрытие театров, кино и концертных залов.Как сообщила накануне влиятельная газета il Corriere della Sera, правительство Италии определится с необходимостью новых ограничений 8 ноября.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582358259.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, италия, в мире