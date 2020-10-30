https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582342304.html
Губернатор раскритиковал омский Минздрав после скандала со скорыми
Губернатор раскритиковал омский Минздрав после скандала со скорыми
Губернатор Омской области Александр Бурков потребовал от руководства Минздрава "спуститься на землю" и нарастить мощности лабораторных тестов в регионе,... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T18:05
2020-10-30T18:05
2020-10-30T23:23
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здоровье - общество
александр бурков
омская область
омск
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ОМСК, 30 окт — РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков потребовал от руководства Минздрава "спуститься на землю" и нарастить мощности лабораторных тестов в регионе, передает пресс-служба облправительства в пятницу.Две машины скорой помощи ночью 27 октября привезли двух пациентов к зданию Минздрава в Омске — в больницах пациентов, которые нуждались в кислороде, отказывались принимать из-за нехватки мест. Минздрав Омской области 28 октября начал служебную проверку, в результате губернатор Александр Бурков отстранил от работы замминистра здравоохранения региона Анастасию Малову, отвечающую за оказание скорой помощи населению, и назначил нового заместителя министра — терапевта высшей категории из Омска Александра Ахрамовича. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что реакция на "непозволительные ситуации" в регионах в сфере здравоохранения должна быть незамедлительной, губернаторы должны реагировать. В свою очередь, глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в Омске должны провести тщательную проверку.При этом не уточняется, кому конкретно губернатор адресовал критические замечания. Судя по фотографиям пресс-службы, на совещании присутствовала министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.Глава региона поручил ведомству до понедельника проработать вопрос с частными клиниками и увеличить количество лабораторий, тестирующих на COVID-19, поскольку из-за больших объемов проб обработка и получение результатов тестов занимает несколько дней.Как заявил Бурков, "чьи-то амбиции" мешают нормальной работе министерства. "Я вижу, что у нас в Минздраве нет системной работы. Не было работы в единой команде. Чьи-то личные амбиции сегодня реально наносят ущерб работе Минздрава и всей системе. Исходя из этого, буду делать выводы, коллеги, если не сможем работать в единой команде. Сохранять режим ручного управления — это неправильно. <...> И то, что у нас люди не попали в больницу, — это тоже причина того ручного управления, которое в Минздраве было организовано", — приводит пресс-служба слова губернатора."Есть другие лаборатории, которые могут проводить такие исследования. Почему вы не можете собрать все, какие есть, проинспектировать их, провести переговоры с Роспотребнадзором об их лицензировании? Что мы стесняемся? Почему эту работу не можете провести?" — приводятся слова губернатора.Ранее Минздрав Омской области сообщил о том, что с 21 октября крупнейшая в регионе лаборатория "Клинического диагностического центра" временно не будет делать ПЦР-тесты на COVID-19 для населения на платной основе. Лабораторию переориентировали на тестирование тех ковидных пациентов, которые лежат в больницах, или для тех, по которым решается вопрос о госпитализации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, александр бурков, омская область, омск
ОМСК, 30 окт — РИА Новости.
Губернатор Омской области Александр Бурков
потребовал от руководства Минздрава "спуститься на землю" и нарастить мощности лабораторных тестов в регионе, передает пресс-служба облправительства в пятницу.
Две машины скорой помощи ночью 27 октября привезли двух пациентов к зданию Минздрава в Омске
— в больницах пациентов, которые нуждались в кислороде, отказывались принимать из-за нехватки мест. Минздрав Омской области
28 октября начал служебную проверку, в результате губернатор Александр Бурков отстранил от работы замминистра здравоохранения региона Анастасию Малову, отвечающую за оказание скорой помощи населению, и назначил нового заместителя министра — терапевта высшей категории из Омска Александра Ахрамовича. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что реакция на "непозволительные ситуации" в регионах в сфере здравоохранения должна быть незамедлительной, губернаторы должны реагировать. В свою очередь, глава Минздрава России Михаил Мурашко
заявил, что в Омске должны провести тщательную проверку.
"Вы хотя бы психологически людей освободите — они хоть через пять дней результат (тестов. — Прим. ред.) получают, а так вообще никуда не попадают. А до вас никто не может дозвониться. Никто не может попасть ни на КТ, ни в больницу, нет возможности сдать анализы. Я извиняюсь за высокий тон, милые дамы, но по-другому вы не понимаете. Вы на землю спуститесь. С народом пообщайтесь, и вам расскажут. Или почитайте мои социальные сети", — цитирует пресс-служба обращение губернатора к сотрудникам Минздрава.
При этом не уточняется, кому конкретно губернатор адресовал критические замечания. Судя по фотографиям пресс-службы, на совещании присутствовала министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.
Глава региона поручил ведомству до понедельника проработать вопрос с частными клиниками и увеличить количество лабораторий, тестирующих на COVID-19, поскольку из-за больших объемов проб обработка и получение результатов тестов занимает несколько дней.
Как заявил Бурков, "чьи-то амбиции" мешают нормальной работе министерства. "Я вижу, что у нас в Минздраве нет системной работы. Не было работы в единой команде. Чьи-то личные амбиции сегодня реально наносят ущерб работе Минздрава и всей системе. Исходя из этого, буду делать выводы, коллеги, если не сможем работать в единой команде. Сохранять режим ручного управления — это неправильно. <...> И то, что у нас люди не попали в больницу, — это тоже причина того ручного управления, которое в Минздраве было организовано", — приводит пресс-служба слова губернатора.
"Есть другие лаборатории, которые могут проводить такие исследования. Почему вы не можете собрать все, какие есть, проинспектировать их, провести переговоры с Роспотребнадзором
об их лицензировании? Что мы стесняемся? Почему эту работу не можете провести?" — приводятся слова губернатора.
Ранее Минздрав Омской области сообщил о том, что с 21 октября крупнейшая в регионе лаборатория "Клинического диагностического центра" временно не будет делать ПЦР-тесты на COVID-19 для населения на платной основе. Лабораторию переориентировали на тестирование тех ковидных пациентов, которые лежат в больницах, или для тех, по которым решается вопрос о госпитализации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.