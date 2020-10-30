https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582253687.html

В Испании выявили новую мутацию коронавируса

В Испании выявили новую мутацию коронавируса

Ученые выявили новую мутацию COVID-19 родом из Испании, но до России она пока не дошла, заявила на пресс-конференции Ассоциации иностранных корреспондентов при... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T12:37

2020-10-30T12:37

2020-10-30T13:22

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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ЖЕНЕВА, 30 окт — РИА Новости, Елизавета Исакова. Ученые выявили новую мутацию COVID-19 родом из Испании, но до России она пока не дошла, заявила на пресс-конференции Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН ведущий автор исследования, профессор Университета Базеля Эмма Ходкрофт.Исследователи из Университета Базеля, Политехнического университета Цюриха в Базеле и консорциума SeqCOVID-Spain провели оценку образцов вируса COVID-19, полученных из различных стран Европы за последние четыре месяца. Самые ранние образцы датируются июлем, когда в Европе государства начали постепенно снимать ограничительные меры. Полученные данные позволили выявить новую мутацию SARS-CoV-2, которая появилась в Испании.Мутация, получившая название 20A.EU1, начала распространение летом среди сельскохозяйственных рабочих на северо-востоке Испании. В настоящее время на ее долю приходится почти 80 процентов последовательностей вируса, происходящих из Испании, 90 процентов последовательностей из Великобритании, 60 процентов — из Ирландии и от 30 до 40 процентов последовательностей, которые регистрируются в Швейцарии и Нидерландах. По оценкам исследователей, выявленный штамм также обнаружен во Франции, Бельгии, Германии, Италии, Латвии, Норвегии, Швеции, Гонконге, Новой Зеландии и Австралии.По ее словам, "в настоящее время нет никаких доказательств того, что распространение нового варианта вируса связано с мутацией, которая усиливает его передачу или влияет на клинический результат". Поэтому 20A.EU1 не подорвет работу по созданию вакцин от COVID-19.Она добавила, что "все варианты вируса, которые мы выявили, тесно связаны с оригинальным штаммом из Китая". "Эти варианты могут появиться где угодно. Это нормальная жизнь вируса, который мутирует… Безусловно, возможно, что этот вариант вируса распространится или уже распространился в другие страны", — добавила Ходкрофт.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201030/simptom-1582205998.html

https://ria.ru/20201029/kovid-1581992250.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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