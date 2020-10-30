В Испании выявили новую мутацию коронавируса
12:37 30.10.2020 (обновлено: 13:22 30.10.2020)
ЖЕНЕВА, 30 окт — РИА Новости, Елизавета Исакова. Ученые выявили новую мутацию COVID-19 родом из Испании, но до России она пока не дошла, заявила на пресс-конференции Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН ведущий автор исследования, профессор Университета Базеля Эмма Ходкрофт.
Исследователи из Университета Базеля, Политехнического университета Цюриха в Базеле и консорциума SeqCOVID-Spain провели оценку образцов вируса COVID-19, полученных из различных стран Европы за последние четыре месяца. Самые ранние образцы датируются июлем, когда в Европе государства начали постепенно снимать ограничительные меры. Полученные данные позволили выявить новую мутацию SARS-CoV-2, которая появилась в Испании.
Мутация, получившая название 20A.EU1, начала распространение летом среди сельскохозяйственных рабочих на северо-востоке Испании. В настоящее время на ее долю приходится почти 80 процентов последовательностей вируса, происходящих из Испании, 90 процентов последовательностей из Великобритании, 60 процентов — из Ирландии и от 30 до 40 процентов последовательностей, которые регистрируются в Швейцарии и Нидерландах. По оценкам исследователей, выявленный штамм также обнаружен во Франции, Бельгии, Германии, Италии, Латвии, Норвегии, Швеции, Гонконге, Новой Зеландии и Австралии.
"У нас порядка 100 последовательностей вируса из России от сентября. Мы не видим среди них испанский вариант. Но это может означать, что просто не попался образец. Сотня образцов явно меньше, чем количество заражений в России. Но на данный момент нет доказательств, что этот вариант есть в России", — подчеркнула Ходкрофт.
По ее словам, "в настоящее время нет никаких доказательств того, что распространение нового варианта вируса связано с мутацией, которая усиливает его передачу или влияет на клинический результат". Поэтому 20A.EU1 не подорвет работу по созданию вакцин от COVID-19.
Она добавила, что "все варианты вируса, которые мы выявили, тесно связаны с оригинальным штаммом из Китая". "Эти варианты могут появиться где угодно. Это нормальная жизнь вируса, который мутирует… Безусловно, возможно, что этот вариант вируса распространится или уже распространился в другие страны", — добавила Ходкрофт.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.